Раздел: Технологии
Назван самый мощный в мире смартфон
Мобильному устройству удалось превзойти всех своих конкурентов.
За последние полгода на рынок было выпущено множество новых смартфонов, основой которых являются флагманские процессоры Snapdragon 845, Exynos 9810 и Kirin 970.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Все они демонстируют максимальный уровень производительности, заставляя телефоны работать невероятно быстро.
Тем не менее, однако мобильному устройству удалось превзойти всех своих конкурентов, а оказался таковым недавно представленный ASUS ROG Phone.
Считанные часы назад в популярном бечнмарке Geekbench тестированию был подвергнут флагманский смартфон ASUS ROG Phone.
Это первый настоящий и единственный в мире телефон, адаптированный под игры. Даже Nubia Red Magic и Xiaomi Black Shark смотрятся на его фоне просто смешно.
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В основе телефона лежит разогнанный процессор Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,96 ГГц (2,8 ГГц в обычном чипе без разгона).
За последние полгода на рынок было выпущено множество новых смартфонов, основой которых являются флагманские процессоры Snapdragon 845, Exynos 9810 и Kirin 970.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Все они демонстируют максимальный уровень производительности, заставляя телефоны работать невероятно быстро.
Тем не менее, однако мобильному устройству удалось превзойти всех своих конкурентов, а оказался таковым недавно представленный ASUS ROG Phone.
Считанные часы назад в популярном бечнмарке Geekbench тестированию был подвергнут флагманский смартфон ASUS ROG Phone.
Это первый настоящий и единственный в мире телефон, адаптированный под игры. Даже Nubia Red Magic и Xiaomi Black Shark смотрятся на его фоне просто смешно.
Читайте также: Назван самый мощный в мире смартфон
В основе телефона лежит разогнанный процессор Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,96 ГГц (2,8 ГГц в обычном чипе без разгона).
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