Раздел: Технологии
Стало известно, какие смартфоны чаще всего покупают украинцы
Самым популярным смартфоном оказался Samsung.
Мобильный оператор "Киевстар" обнародовал собственный рейтинг смартфонов, которые украинцы активно покупают в их розничной сети. Рейтинг составлен на основе данных за первый квартал 2018 года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Tehnot.com.
Самым популярным смартфоном оказался Samsung Galaxy J3 2016 (цена 2699 гривен). Также среди лидеров оказались Samsung Galaxy J5 2016 (4299 гривен), Xiaomi Redmi Note 5A (3399 гривен) и Huawei Y5 II (2699 гривен).
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В общем, как свидетельствуют результаты первого квартала 2018 года, лидерами продаж смартфонов в магазинах "Киевстара" является Samsung, Huawei и Xiaomi. При этом первой компании отдают предпочтение чаще, чем смартфонам всех вместе взятых брендов с четвертой по последнюю позиции.
Мобильный оператор "Киевстар" обнародовал собственный рейтинг смартфонов, которые украинцы активно покупают в их розничной сети. Рейтинг составлен на основе данных за первый квартал 2018 года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Tehnot.com.
Самым популярным смартфоном оказался Samsung Galaxy J3 2016 (цена 2699 гривен). Также среди лидеров оказались Samsung Galaxy J5 2016 (4299 гривен), Xiaomi Redmi Note 5A (3399 гривен) и Huawei Y5 II (2699 гривен).
Читайте также: Стало известно, где чаще всего покупают автомобили жители Украины
В общем, как свидетельствуют результаты первого квартала 2018 года, лидерами продаж смартфонов в магазинах "Киевстара" является Samsung, Huawei и Xiaomi. При этом первой компании отдают предпочтение чаще, чем смартфонам всех вместе взятых брендов с четвертой по последнюю позиции.
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