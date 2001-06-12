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Тесты показывают, что Asus ROG Phone — самый производительный смартфон
Asus ROG Phone обошел конкурентов и в рейтинге производительности на 4 – 13%.
11 июня на популярном бенчмарке Geekbench провели тестирование флагманского смартфона от Asus – ROG Phone. Это первый и едва ли не единственный единственный в мире телефон, адаптированный для игр.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Так, ROG Phone набрал в многоядерном режиме 9534 балла, что на 400 баллов больше, чем у предыдущего лидера Xiaomi Mi MIX 2S.
В семерку лидеров по мощности также вошли OnePlus 6, HTC U12 +, Sony Xperia XZ2 Compact, Sony Xperia XZ2 и Samsung Galaxy S9 +. Для сравнения флагман Samsung набрал всего 8349 баллов.
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Кроме того, Asus ROG Phone обошел конкурентов и в рейтинге производительности на 4 – 13%.
11 июня на популярном бенчмарке Geekbench провели тестирование флагманского смартфона от Asus – ROG Phone. Это первый и едва ли не единственный единственный в мире телефон, адаптированный для игр.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Так, ROG Phone набрал в многоядерном режиме 9534 балла, что на 400 баллов больше, чем у предыдущего лидера Xiaomi Mi MIX 2S.
В семерку лидеров по мощности также вошли OnePlus 6, HTC U12 +, Sony Xperia XZ2 Compact, Sony Xperia XZ2 и Samsung Galaxy S9 +. Для сравнения флагман Samsung набрал всего 8349 баллов.
Читайте также: Стало известно, какие смартфоны чаще всего покупают украинцы
Кроме того, Asus ROG Phone обошел конкурентов и в рейтинге производительности на 4 – 13%.
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