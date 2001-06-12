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Раздел: Технологии  
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Тесты показывают, что Asus ROG Phone — самый производительный смартфон

Тесты показывают, что Asus ROG Phone — самый производительный смартфонAsus ROG Phone обошел конкурентов и в рейтинге производительности на 4 – 13%.

11 июня на популярном бенчмарке Geekbench провели тестирование флагманского смартфона от Asus – ROG Phone. Это первый и едва ли не единственный единственный в мире телефон, адаптированный для игр.

Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Так, ROG Phone набрал в многоядерном режиме 9534 балла, что на 400 баллов больше, чем у предыдущего лидера Xiaomi Mi MIX 2S.

В семерку лидеров по мощности также вошли OnePlus 6, HTC U12 +, Sony Xperia XZ2 Compact, Sony Xperia XZ2 и Samsung Galaxy S9 +. Для сравнения флагман Samsung набрал всего 8349 баллов.

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Кроме того, Asus ROG Phone обошел конкурентов и в рейтинге производительности на 4 – 13%.

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 Теги: Asus, ROG Phone, видео

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Сегодня, 10:39 » Автор: Богдан Процив
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