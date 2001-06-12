Apple запрещает майнинг в iOS

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Apple официально запретила приложения, вводящие в заблуждение В App Store уже имелся ряд правил касательно таких программ, однако теперь Apple значительно их ужесточила.