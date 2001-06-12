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Раздел: Технологии  
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Apple запрещает майнинг в iOS

Apple запрещает майнинг в iOSТеперь разработчики не смогут загружать в App Store приложения, которые предлагают цифровую валюту как вознаграждение.

Компания Apple распространила обновленные правила публикации приложений в App Store, которые запрещают запуск фоновых процессов майнинга.

Изменения затронули кошельки, биржи, платформы для ICO и приложения для майнинга, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

В разделе "Совместимость аппаратного обеспечения" Apple теперь заявляет, что "приложения, в том числе любые сторонние рекламные объявления, отображаемые в них, не могут запускать несвязанные фоновые процессы, такие, как криптовалютный поиск".

Теперь разработчики не смогут загружать в App Store приложения, которые предлагают цифровую валюту как вознаграждение за выполнение заданий, например, за размещение публикаций в соцсетях.

Компания также ужесточила правила публикации приложений-криптокошельков, платформ для проведения и продвижения ICO, приложений для торговли и обмена цифровых валют, а также приложений для облачного майнинга.

Приложения такого рода могут официально публиковаться в AppStore только банками, финансовыми компаниями, фирмами по торговле ценными бумагами или другими финансовыми учреждениями или блокчейн-проектами, которые имеют официальное разрешение властей на ведение криптовалютной деятельности.

"Хранить криптовалюту можно в приложениях-кошельках от разработчиков, зарегистрированных как организации. А совершать транзакции и криптовалютные переводы на биржах можно в официальных приложениях самих бирж", — указывает Apple.

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В 2013 и 2014 годах Apple удалила Coinbase и другие приложения, связанные с криптографией, из App Store, ссылаясь на неназванный "нерешенный вопрос". Однако, позже приложения вернулись, и Coinbase некоторое время в 2017 году было приложением №1 в App Store.
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 Теги: Apple, майнинг

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Сегодня, 12:27 » Автор: Богдан Процив
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