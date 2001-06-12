Раздел: Технологии
Смартфоны Sony Xperia XZ2 существенно подешевели
Смартфон Sony Xperia XZ2 можно приобрести за 699 долларов.
В США существенно подешевели смартфоны серии Sony Xperia XZ2 – их стоимость снизилась сразу на сотню долларов. Подешевели устройства из серии XZ2 Compact.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Так, смартфоны Sony XZ2 Compact потеряли в цене 50 долларов.
Телефоны по новым сниженным ценам уже доступны на таких платформах как Amazon, B & H Photo и Best Buy.
Читайте также: Названы пять лучших смартфонов Sony Xperia в 2018 году
Поэтому, смартфон Sony Xperia XZ2 можно приобрести за 699 долларов (18 200 гривен). При этом за модель Sony XZ2 Compact теперь надо заплатить 599 долларов (15 600 гривен).
В США существенно подешевели смартфоны серии Sony Xperia XZ2 – их стоимость снизилась сразу на сотню долларов. Подешевели устройства из серии XZ2 Compact.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Так, смартфоны Sony XZ2 Compact потеряли в цене 50 долларов.
Телефоны по новым сниженным ценам уже доступны на таких платформах как Amazon, B & H Photo и Best Buy.
Читайте также: Названы пять лучших смартфонов Sony Xperia в 2018 году
Поэтому, смартфон Sony Xperia XZ2 можно приобрести за 699 долларов (18 200 гривен). При этом за модель Sony XZ2 Compact теперь надо заплатить 599 долларов (15 600 гривен).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1044
0
Оставьте свой комментарий