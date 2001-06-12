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Раздел: Технологии  
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Смартфоны Sony Xperia XZ2 существенно подешевели

Смартфоны Sony Xperia XZ2 существенно подешевелиСмартфон Sony Xperia XZ2 можно приобрести за 699 долларов.

В США существенно подешевели смартфоны серии Sony Xperia XZ2 – их стоимость снизилась сразу на сотню долларов. Подешевели устройства из серии XZ2 Compact.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Так, смартфоны Sony XZ2 Compact потеряли в цене 50 долларов.

Телефоны по новым сниженным ценам уже доступны на таких платформах как Amazon, B & H Photo и Best Buy.

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Поэтому, смартфон Sony Xperia XZ2 можно приобрести за 699 долларов (18 200 гривен). При этом за модель Sony XZ2 Compact теперь надо заплатить 599 долларов (15 600 гривен).

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 Теги: Sony Xperia XZ2, Смартфоны

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Сегодня, 18:45 » Автор: Едгар Букмирза
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