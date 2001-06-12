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Раздел: Технологии  
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"Провальную" новинку Lenovo раскупили за считанные минуты

"Провальную" новинку Lenovo раскупили за считанные минутыТакая новинка обошлась бы украинцам в 5300 грн.

Презентация нового смартфона Lenovo Z5 откровенно разочаровала пользователей. Ведь перед событием компания обнародовала тизеры, которые заставляли людей думать, что новинка станет одним из самых инновационных и мощных флагманов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Но большинство крутых характеристик так и не подтвердились, что вызвало справедливое возмущение среди пользователей.

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К примеру, разработчики обещали, что телефон Lenovo Z5 станет первым смартфоном с полноэкранным дисплеем без рамок и выреза под камеру. На самом же деле смартфон получил "монобровь" и значительный "подбородок" внизу.

Тем не менее, смартфон получился неплохим за довольно доступную цену. Поэтому спрос на Lenovo Z5 высокий.

12 июня стартовала первая волна его продаж. Цена новинки составила 1299 юаней, или 5300 гривен. Вся партия разошлась всего за несколько минут.

Также в компании заверили, что смартфон оказался наиболее востребованным на местной торговой платформе JD.com, обогнав по спросу даже флагманы Xiaomi Mi8 и Honor Play.
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 Теги: Lenovo, смартфон, новинка

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Сегодня, 20:20 » Автор: Едгар Букмирза
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