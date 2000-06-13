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Раздел: Технологии  
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Пользователи Instagram сообщают о проблемах в работе соцсети 

Пользователи Instagram сообщают о проблемах в работе соцсети 45% пользователей испытывают проблемы с загрузкой новостей.

Перебои в работе социальной сети Instagram наблюдаются во вторник в ряде стран.

Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector ("Даундетектор"), отслеживающего популярные интернет-ресурсы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным ресурса, около половины пользователей Instagram (45%) испытывают проблемы с загрузкой новостей в аккаунтах, еще 27% наблюдают сбои в работе сайта сервиса, 26% не могут войти в свои аккаунты.

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Судя по "карте сбоев", опубликованной на ресурсе, наибольшее количество жалоб на работу сети поступает от жителей стран Европы, а также США и Бразилии. В России большинство сбоев фиксируется в Центральном федеральном округе.
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 Теги: Instagram, соцсети

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Вчера, 23:40 » Автор: Едгар Букмирза
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