Раздел: Технологии
Пользователи Instagram сообщают о проблемах в работе соцсети
45% пользователей испытывают проблемы с загрузкой новостей.
Перебои в работе социальной сети Instagram наблюдаются во вторник в ряде стран.
Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector ("Даундетектор"), отслеживающего популярные интернет-ресурсы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТАСС.
Согласно данным ресурса, около половины пользователей Instagram (45%) испытывают проблемы с загрузкой новостей в аккаунтах, еще 27% наблюдают сбои в работе сайта сервиса, 26% не могут войти в свои аккаунты.
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Судя по "карте сбоев", опубликованной на ресурсе, наибольшее количество жалоб на работу сети поступает от жителей стран Европы, а также США и Бразилии. В России большинство сбоев фиксируется в Центральном федеральном округе.
Перебои в работе социальной сети Instagram наблюдаются во вторник в ряде стран.
Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector ("Даундетектор"), отслеживающего популярные интернет-ресурсы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТАСС.
Согласно данным ресурса, около половины пользователей Instagram (45%) испытывают проблемы с загрузкой новостей в аккаунтах, еще 27% наблюдают сбои в работе сайта сервиса, 26% не могут войти в свои аккаунты.
Читайте также: Пользователи Instagram столкнулись с очередным сбоем
Судя по "карте сбоев", опубликованной на ресурсе, наибольшее количество жалоб на работу сети поступает от жителей стран Европы, а также США и Бразилии. В России большинство сбоев фиксируется в Центральном федеральном округе.
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