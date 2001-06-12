Раздел: Технологии
Microsoft разрабатывает чип искусственного интеллекта
Вероятно, новый процессор будет использоваться в дата-центрах.
Компания Microsoft нанимает инженеров для работы над дизайном процессоров искусственного интеллекта для своего облака.
В частности, Microsoft опубликовала не менее трех вакансий в своем облачном подразделении Azure, ища кандидатов для работы над функциями для процессора с поддержкой искусственного интеллекта, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Компания Microsoft заявляет, что готова тратить деньги на полнофункциональное облако, поскольку оно конкурирует с аналогичными службами от Amazon Web Services и Google. Специализированные процессоры - это один из способов, с помощью которых Microsoft может доказать серьезность своих намерений в расширении функционала искусственного интеллекта.
По словам представителей компании, последние вакансии относятся к проекту по разработке оборудования для облачных серверов Project Olympus. В частности, команда "работает над дизайном серверов и искусственным интеллектом". Вероятно, новый процессор будет использоваться в дата-центрах.
Подобные процессоры - это дорогостоящая работа. Патрик Мурхед, аналитик Moor Insights & Strategy, оценивает, что Google потратил от $200 до $300 миллионов на свой проект. Microsoft продемонстрировала свою готовность потратить значительно больше, сообщив о рекордных $ 3,5 млрд в капитальных расходах в прошлом квартале.
Журналисты отмечают, что в апреле Дугу Бюргеру, техническому сотруднику Microsoft, возглавляющему работу FPGA, задали вопрос, работает ли компания над чипом для искусственного интеллекта, но Бюргер отказался отвечать.
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"Если ... вы хотите выбрать экономически рациональное решение, конечно, вы будете смотреть на различные варианты. Мы разрабатываем модель, и мы говорим "Что для нас лучше?", - сказал тогда Бюргер.
Компания Microsoft нанимает инженеров для работы над дизайном процессоров искусственного интеллекта для своего облака.
В частности, Microsoft опубликовала не менее трех вакансий в своем облачном подразделении Azure, ища кандидатов для работы над функциями для процессора с поддержкой искусственного интеллекта, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Компания Microsoft заявляет, что готова тратить деньги на полнофункциональное облако, поскольку оно конкурирует с аналогичными службами от Amazon Web Services и Google. Специализированные процессоры - это один из способов, с помощью которых Microsoft может доказать серьезность своих намерений в расширении функционала искусственного интеллекта.
По словам представителей компании, последние вакансии относятся к проекту по разработке оборудования для облачных серверов Project Olympus. В частности, команда "работает над дизайном серверов и искусственным интеллектом". Вероятно, новый процессор будет использоваться в дата-центрах.
Подобные процессоры - это дорогостоящая работа. Патрик Мурхед, аналитик Moor Insights & Strategy, оценивает, что Google потратил от $200 до $300 миллионов на свой проект. Microsoft продемонстрировала свою готовность потратить значительно больше, сообщив о рекордных $ 3,5 млрд в капитальных расходах в прошлом квартале.
Журналисты отмечают, что в апреле Дугу Бюргеру, техническому сотруднику Microsoft, возглавляющему работу FPGA, задали вопрос, работает ли компания над чипом для искусственного интеллекта, но Бюргер отказался отвечать.
Читайте также: Intel работает над дискретными видеокартами собственного производства
"Если ... вы хотите выбрать экономически рациональное решение, конечно, вы будете смотреть на различные варианты. Мы разрабатываем модель, и мы говорим "Что для нас лучше?", - сказал тогда Бюргер.
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