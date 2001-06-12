» » Microsoft разрабатывает чип искусственного интеллекта
Раздел: Технологии  
0

Microsoft разрабатывает чип искусственного интеллекта

Microsoft разрабатывает чип искусственного интеллектаВероятно, новый процессор будет использоваться в дата-центрах.

Компания Microsoft нанимает инженеров для работы над дизайном процессоров искусственного интеллекта для своего облака.

В частности, Microsoft опубликовала не менее трех вакансий в своем облачном подразделении Azure, ища кандидатов для работы над функциями для процессора с поддержкой искусственного интеллекта, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Компания Microsoft заявляет, что готова тратить деньги на полнофункциональное облако, поскольку оно конкурирует с аналогичными службами от Amazon Web Services и Google. Специализированные процессоры - это один из способов, с помощью которых Microsoft может доказать серьезность своих намерений в расширении функционала искусственного интеллекта.

По словам представителей компании, последние вакансии относятся к проекту по разработке оборудования для облачных серверов Project Olympus. В частности, команда "работает над дизайном серверов и искусственным интеллектом". Вероятно, новый процессор будет использоваться в дата-центрах.

Подобные процессоры - это дорогостоящая работа. Патрик Мурхед, аналитик Moor Insights & Strategy, оценивает, что Google потратил от $200 до $300 миллионов на свой проект. Microsoft продемонстрировала свою готовность потратить значительно больше, сообщив о рекордных $ 3,5 млрд в капитальных расходах в прошлом квартале.

Журналисты отмечают, что в апреле Дугу Бюргеру, техническому сотруднику Microsoft, возглавляющему работу FPGA, задали вопрос, работает ли компания над чипом для искусственного интеллекта, но Бюргер отказался отвечать.

Читайте также: Intel работает над дискретными видеокартами собственного производства

"Если ... вы хотите выбрать экономически рациональное решение, конечно, вы будете смотреть на различные варианты. Мы разрабатываем модель, и мы говорим "Что для нас лучше?", - сказал тогда Бюргер.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Microsoft, чип

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:39 » Автор: Богдан Процив
     130
     0

Похожие новости по теме

Microsoft стала дороже Google Microsoft стала дороже Google

Microsoft обогнала Alphabet и стала третьей в мире по капитализации.

Microsoft хочет развивать ИИ с Китаем Microsoft хочет развивать ИИ с Китаем

Китай является одним из самых динамично развивающихся рынков.

Microsoft и Xiaomi представили совместную новинку Microsoft и Xiaomi представили совместную новинку

Microsoft долгое время работала над созданием интеллектуального чат-бота на базе искусственного интеллекта.

Apple готовит новый процессор для искусственного интеллекта в iPhone Apple готовит новый процессор для искусственного интеллекта в iPhone

Apple собирается интегрировать технологию в iPhone, iPad и другие свои устройства.

Amazon будет Amazon будет "воевать" с Google

Amazon затеял настоящую "войну" с Google.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх