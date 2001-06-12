Раздел: Технологии
Xiaomi представила робота для детей
Xiaomi NUWA XiaoDan может играть роль домашнего репетитора, обучая детей английскому, или другим школьным предметам.
Подразделение китайской Xiomi представило робота под названием NUWA XiaoDan.
Создатели отмечают, что, благодаря технологии искусственного интеллекта робот способен "проявлять" некоторые эмоции, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Хотя роботы не способны чувствовать и создавать естественные эмоции, выразительность может наполнить их жизнью. XiaoDan пытается имитировать те действия действия и жесты, которые характерны для окружающих его людей.
XiaoDan содержит множество элементов обнаружения, которые могут распознавать лица, объекты, жесты, источники звука и так далее. В то же время он имеет возможность анализировать семантику и понимать диалоги Этот робот создает динамическую трехмерную модель эмоций, которая изменяет эмоциональное поведение людей. Таким образом, он позволяет пользователям взаимодействовать с XiaoDan более естественным способом.
Этот шарнирный робот весит 4 кг и может двигаться благодаря своим колесам, расположенным в нижней части его тела. Робот получил 12 серводвигателей AI с микроконтроллерами MCU по всему телу. Он может вращаться на 360°. Внутри XiaoDan расположилась батарея на 5.200 мАч.
XiaoDan использует 7-дюймовый экран в качестве лица и имеет многонаправленные микрофоны для прослушивания и интерпретации разговоров. Кроме того, в верхней части есть камера, которая позволяет записывать видео 720p и совершать видеозвонки через WiFi. XiaoDan разработан с собственной интеллектуальной диалоговой системой, но с помощью смартфона мы можем запрограммировать его, чтобы произносить новые фразы.
Xiaomi NUWA XiaoDan может играть роль домашнего репетитора, обучая детей английскому, или другим школьным предметам, таким как математика или астрономия.
Кроме того, важной особенностью XiaoDan является программирование для детей. Дети могут скомпилировать диалоги и действия, которые работают с лицами и объектами в базе данных. Программирование настолько простое, что пользователям требуется очень мало времени для составления собственного контента. Для программирования XiaoDan им нужно только выполнить несколько строк кода.
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К сожалению, до сих пор не известно, достигнет ли этот робот международного рынка. Однако, вскоре он поступит в продажу в Китае по цене примерно в 2300 юаней, то есть около $360.
Подразделение китайской Xiomi представило робота под названием NUWA XiaoDan.
Создатели отмечают, что, благодаря технологии искусственного интеллекта робот способен "проявлять" некоторые эмоции, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Хотя роботы не способны чувствовать и создавать естественные эмоции, выразительность может наполнить их жизнью. XiaoDan пытается имитировать те действия действия и жесты, которые характерны для окружающих его людей.
XiaoDan содержит множество элементов обнаружения, которые могут распознавать лица, объекты, жесты, источники звука и так далее. В то же время он имеет возможность анализировать семантику и понимать диалоги Этот робот создает динамическую трехмерную модель эмоций, которая изменяет эмоциональное поведение людей. Таким образом, он позволяет пользователям взаимодействовать с XiaoDan более естественным способом.
Этот шарнирный робот весит 4 кг и может двигаться благодаря своим колесам, расположенным в нижней части его тела. Робот получил 12 серводвигателей AI с микроконтроллерами MCU по всему телу. Он может вращаться на 360°. Внутри XiaoDan расположилась батарея на 5.200 мАч.
XiaoDan использует 7-дюймовый экран в качестве лица и имеет многонаправленные микрофоны для прослушивания и интерпретации разговоров. Кроме того, в верхней части есть камера, которая позволяет записывать видео 720p и совершать видеозвонки через WiFi. XiaoDan разработан с собственной интеллектуальной диалоговой системой, но с помощью смартфона мы можем запрограммировать его, чтобы произносить новые фразы.
Xiaomi NUWA XiaoDan может играть роль домашнего репетитора, обучая детей английскому, или другим школьным предметам, таким как математика или астрономия.
Кроме того, важной особенностью XiaoDan является программирование для детей. Дети могут скомпилировать диалоги и действия, которые работают с лицами и объектами в базе данных. Программирование настолько простое, что пользователям требуется очень мало времени для составления собственного контента. Для программирования XiaoDan им нужно только выполнить несколько строк кода.
Читайте также: Microsoft разрабатывает чип искусственного интеллекта
К сожалению, до сих пор не известно, достигнет ли этот робот международного рынка. Однако, вскоре он поступит в продажу в Китае по цене примерно в 2300 юаней, то есть около $360.
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