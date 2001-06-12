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Раздел: Технологии  
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Украинский стартап собрал полмиллиона долларов на Kickstarter

Украинский стартап собрал полмиллиона долларов на KickstarterРуль оснащен технологией Direct Drive.

Украинский стартап Feel VR собрал на Kickstarter более полмиллиона долларов вместо необходимых 60 тысяч на производство игрового руля и педалей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.

Отмечается, что это рекордный показатель для украинских проектов.

Особенность устройств Feel VR заключается в их сверхчуствительности и небольшой цене по сравнению с аналогами.

Руль оснащен технологией Direct Drive, которая значительно увеличивает его точность и отзывчивость. Устройства с Direct Drive обычно используют в профессиональных целях, цена такого оборудования может достигать несколько тысяч долларов. Комплект Feel VR обойдется в 600 долларов.

Основная часть привлеченных средств пойдет на производство, часть — на оплату работы подрядчиков, которые участвовали в реализации кампании, а также на расширение команды.

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В стартапе отмечают, что изначально планировали привлечь около 300 тысяч долларов.

"Предугадать итоговые сборы было сложно, но мы стремились к этой сумме. И только в первые несколько часов кампании стало понятно, что с прогнозами в целом не ошиблись. Результатом довольны, он превзошел наши ожидания почти в два раза", — комментирует CEO Feel VR Алексей Гнатиенко.
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Сегодня, 19:46 » Автор: Едгар Букмирза
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