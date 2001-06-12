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Раздел: Технологии  
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Google защитит пользователей Chrome от опасных расширений

Google защитит пользователей Chrome от опасных расширенийРасширения нередко являются причиной заражения ПК.

Одним из преимуществ браузер Google Chrome стали расширения. Изначально ПО поискового гиганта во многом проигрывает конкурентам, но расширения позволяют серьёзно улучшить функциональность.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ixbt.com.

Google решила искоренить эту проблему, так что вскоре устанавливать расширения можно будет исключительно посредством официального магазина Chrome Web Store.

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Новые правила будут внедряться постепенно. Уже сейчас любое новое расширение нельзя установить напрямую. Вместо этого приложение перенаправляет пользователя в онлайн-магазин. Полностью же возможность использовать сторонние расширения исчезнет с выходом Chrome 71 в декабре.
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Сегодня, 23:02 » Автор: Едгар Букмирза
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