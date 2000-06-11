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Раздел: Технологии  
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Компания Маска проложит подземный туннель в Чикаго

Компания Маска проложит подземный туннель в ЧикагоПроект предполагает создание тысячи маленьких станций размером примерно с парковочное место.

Чикаго выбрал The Boring Company Илона Маска для строительства высокоскоростных подземных магистралей Loop до Международного аэропорта О'Хара, одного из самых загруженных в мире, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ВЕСТИ ЭКОНОМИКА.

Одна капсула под названием Loop вмещает до 16 человек. Капсулы будут двигаться по туннелю со скоростью до 240 км в час. Время в пути от делового центра Чикаго до аэропорта сократится с нынешних 30-45 минут до 12 минут, сообщается на сайте Boring.

Компания пообещала, что проект будет "на 100% финансироваться из частных источников".

Как сообщали "Вести. Экономика", в октябре прошлого года Илон Маск опубликовал в Instagram фотографию готового 152-метрового участка тоннеля под Лос-Анджелесом, длина которого в итоге должна была составить 3,2 км.

В мае предприниматель сообщил, что строительство первого тоннеля практически завершено и что всего через несколько месяцев, если The Boring Company получит разрешение от властей, компания будет осуществлять первые бесплатные поездки.

The Boring Company была создана Маском в конце 2016 года, после того как для борьбы с пробками он на своей странице в Twitter предложил создать сеть туннелей под Лос-Анджелесом. Эта идея, поначалу прозвучавшая почти как шутка, получила поддержку со стороны подписчиков его аккаунта.

Предприниматель также ранее анонсировал проект нового вида общественного транспорта — подземного электробуса, который сможет развивать скорость до 200 км в час.

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В то время как The Boring Company занимается проектами в Чикаго и Лос-Анджелесе, Tesla столкнулась с трудностями при попытке наладить массовый выпуск электрокаров Model 3 и достичь производственной цели в 5 тыс. автомобилей в неделю. На прошлой неделе Маск заявил, что автопроизводитель должен достичь своей цели к концу июня. Некоторые инвесторы опасаются, что Маск пытается решить слишком много задач одновременно, учитывая его руководящие роли в Tesla, Boring и ракетостроительной компании SpaceX.
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 Теги: Маск, Чикаго

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Сегодня, 19:34 » Автор: Едгар Букмирза
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