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Раздел: Технологии  
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Новый планшет Samsung получит уникальную функцию

Новый планшет Samsung получит уникальную функциюПланшет от Samsung станет первым устройством в своем классе.

Спрос на планшеты в мире снижается, поэтому компания Samsung готовит к выпуску не чистый планшет, а гаджет, соединивший в себе свойства как планшета, так и компьютера. Он имеет название Samsung Galaxy Tab S4. При этом это устройство получит революционную особенность.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на SamMobile.

Так, новый планшет от Samsung станет первым устройством в своем классе, что будет иметь сканер радужной оболочки глаза. Эту технологию имеют немало смартфонов топового уровня. Технология будет дополнена программным сканером лица Face Unlock, но акцент будут делать на глаза пользователя.

Впервые сканер радужной оболочки глаза появился в планшете Galaxy Tab Iris, но она была выпущена только для корпоративного рынка.

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Кроме того, для нового планшета Samsung выпустит специальную док-станцию, благодаря которой его можно будет подключить к монитору, используя его как компьютер.

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Сегодня, 21:24 » Автор: Едгар Букмирза
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