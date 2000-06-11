Новый планшет Samsung получит уникальную функцию

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У серии Samsung Galaxy Tab A в этом году появилось дополнение Galaxy Tab 2016.

По информации из разных слухов, южнокорейский производитель электроники Samsung планирует уже в начале следующего года представить следующее поколение флагманских смартфонов Galaxy S5. Процесс разработки этого аппарата ускорен, поскольку компания недовольна тем, как продается нынешний флагманский смартфон Galaxy S4.