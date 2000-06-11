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Раздел: Технологии  
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В Израиле создали ракету-«невидимку»

В Израиле создали ракету-«невидимку»Боеголовка ракеты способна действовать при помощи GPS-системы.

Главной целью ракеты «воздух-земля» Rampage станут зенитные установки, штаб-квартиры, склады и материально-технические базы противника.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на укроп.org.

Два гиганта израильского оборонпрома – Israel Military Industries и Israel Aerospace Industries – находятся на заключительной стадии разработки новой ракеты класса «воздух-земля» Rampage («Буйство»).

Rampage представляет собой оборудованный ракетным двигателем 4,7-метровый снаряд весом в полтонны, 150 килограмм из которых составляет боеголовка. Она предназначена для запуска боевой авиацией в пределах 150 километров от цели, являясь «невидимой» для вражеских систем обнаружения и перехвата.

В прошлом году IMS и IAI провели совместные испытания, на которых Rampage продемонстрировала свою работоспособность.

На конвейерное производство ракеты-«невидимка» поступят в течение следующего года, и, вероятнее всего, ими же вооружат авиацию ЦАХАЛа — они подойдут для большинства современных военных самолетов, включая находящиеся на вооружении у Израиля F-15, F-16 и F-35. Ее предварительное применение – против зенитных установок, штаб-квартир, складов и материально-технических баз противника.

При этом представитель ракетно-космического подразделения IAI Боаз Леви утверждает, что она будет стоить на две трети дешевле аналогичных ракет.

Среди прочих ракетных характеристик Rampage – способность контролировать размер осколков, что делает ее удар более точным и минимизирует побочные повреждения. IMS и IAI называют соотношение этого с относительно большой дальностью действия ракеты самым значительным преимуществом своей разработки.

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На этот случай ракету оборудовали дополнительной навигационной системой. Кроме того, Rampage будет иметь два вида боеголовок, включая противобункерную.
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 Теги: Израиль, ракета

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Вчера, 23:42 » Автор: Едгар Букмирза
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