Раздел: Технологии
В Израиле создали ракету-«невидимку»
Боеголовка ракеты способна действовать при помощи GPS-системы.
Главной целью ракеты «воздух-земля» Rampage станут зенитные установки, штаб-квартиры, склады и материально-технические базы противника.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на укроп.org.
Два гиганта израильского оборонпрома – Israel Military Industries и Israel Aerospace Industries – находятся на заключительной стадии разработки новой ракеты класса «воздух-земля» Rampage («Буйство»).
Rampage представляет собой оборудованный ракетным двигателем 4,7-метровый снаряд весом в полтонны, 150 килограмм из которых составляет боеголовка. Она предназначена для запуска боевой авиацией в пределах 150 километров от цели, являясь «невидимой» для вражеских систем обнаружения и перехвата.
В прошлом году IMS и IAI провели совместные испытания, на которых Rampage продемонстрировала свою работоспособность.
На конвейерное производство ракеты-«невидимка» поступят в течение следующего года, и, вероятнее всего, ими же вооружат авиацию ЦАХАЛа — они подойдут для большинства современных военных самолетов, включая находящиеся на вооружении у Израиля F-15, F-16 и F-35. Ее предварительное применение – против зенитных установок, штаб-квартир, складов и материально-технических баз противника.
При этом представитель ракетно-космического подразделения IAI Боаз Леви утверждает, что она будет стоить на две трети дешевле аналогичных ракет.
Среди прочих ракетных характеристик Rampage – способность контролировать размер осколков, что делает ее удар более точным и минимизирует побочные повреждения. IMS и IAI называют соотношение этого с относительно большой дальностью действия ракеты самым значительным преимуществом своей разработки.
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На этот случай ракету оборудовали дополнительной навигационной системой. Кроме того, Rampage будет иметь два вида боеголовок, включая противобункерную.
Главной целью ракеты «воздух-земля» Rampage станут зенитные установки, штаб-квартиры, склады и материально-технические базы противника.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на укроп.org.
Два гиганта израильского оборонпрома – Israel Military Industries и Israel Aerospace Industries – находятся на заключительной стадии разработки новой ракеты класса «воздух-земля» Rampage («Буйство»).
Rampage представляет собой оборудованный ракетным двигателем 4,7-метровый снаряд весом в полтонны, 150 килограмм из которых составляет боеголовка. Она предназначена для запуска боевой авиацией в пределах 150 километров от цели, являясь «невидимой» для вражеских систем обнаружения и перехвата.
В прошлом году IMS и IAI провели совместные испытания, на которых Rampage продемонстрировала свою работоспособность.
На конвейерное производство ракеты-«невидимка» поступят в течение следующего года, и, вероятнее всего, ими же вооружат авиацию ЦАХАЛа — они подойдут для большинства современных военных самолетов, включая находящиеся на вооружении у Израиля F-15, F-16 и F-35. Ее предварительное применение – против зенитных установок, штаб-квартир, складов и материально-технических баз противника.
При этом представитель ракетно-космического подразделения IAI Боаз Леви утверждает, что она будет стоить на две трети дешевле аналогичных ракет.
Среди прочих ракетных характеристик Rampage – способность контролировать размер осколков, что делает ее удар более точным и минимизирует побочные повреждения. IMS и IAI называют соотношение этого с относительно большой дальностью действия ракеты самым значительным преимуществом своей разработки.
Читайте также: В Калифорнии построили дом-невидимку. Фото
На этот случай ракету оборудовали дополнительной навигационной системой. Кроме того, Rampage будет иметь два вида боеголовок, включая противобункерную.
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