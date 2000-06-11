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Раздел: Технологии  
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Microsoft готовит к выпуску три новых устройства

Microsoft готовит к выпуску три новых устройстваПоявление Andromeda ожидается в 2018 году

Компания Microsoft может в ближайшее время анонсировать появление трех новых устройств, которые во внутренней документации софтверного гиганта обозначены как Libra, Andromeda и Carmel, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Одному из редакторов авторитетного портала Thurrott.com, Брэду Самсу, попали в руки внутренние документы компании Microsoft, в которых он обнаружил некоторую информацию о будущих новинках.

По информации Самса, Surface Libra будет являть собой бюджетную версию планшета Surface Pro, который будет стоить порядка 400-500$ и должен появиться в текущем году.

Информации о новом Surface Pro 6 (Carmel) очень мало, учитывая тот момент, что неизвестна даже приблизительная дата выхода данного устройства. А если брать во внимание тот факт, что совсем недавно в продаже появился планшет Surface Pro 2017 LTE, то скорого появления Carmel ожидать не стоит. На данный момент известно лишь только то, что устройство находится на разработке.

Появление Andromeda ожидается в 2018 году, а слухов о её появлении уже настолько много, что говорить о них снова и снова, просто нет смысла. В компании твердо убеждены в том, что устройство Andromeda станет «компьютером в кармане», которое поможет пользователям получить удобный и гибкий пользовательский опыт.

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И все было бы очень хорошо, если бы не одно значительное но. Документы, которые изучал Брэд Самс, были созданы во времена работы Терри Майерсона, который уже покинул свой пост. Поэтому, в стратегии компании могут появиться существенные изменения, которые могут повлиять на сроки выхода новых устройств.
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 Теги: Microsoft, гаджеты

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Сегодня, 04:53 » Автор: Татьяна Ларина
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