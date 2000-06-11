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Раздел: Технологии  
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Amazon меняет персонал на роботов

Amazon меняет персонал на роботовAmazon заменяет роботами часть сотрудников

Раньше роботы компании работали на складах, а теперь специальное ПО выполняет работу менеджеров с шестизначными зарплатами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Amazon заменяет роботами часть сотрудников, которые занимаются сделками с брендами.

По данным издания, ПО способно заменить работников с высокими зарплатами, которые управляют многомиллионными сделками с компаниями. По словам источников Bloomberg, — бывших и нынешних сотрудников Amazon — компания объединяет команду, которая занималась привлечением брендов, с командой, которая занимается маркетплейсом.

Алгоритмы Amazon позволяют поставщикам связываться с маркетплейсом и начинать работу с ним без взаимодействия с живыми сотрудниками, пишет Bloomberg. В последние месяцы несколько топ-менеджеров покинули свои должности или были переназначены, уточняет издание.

По данным Bloomberg, компания работает над программой Hands off the wheel, в рамках которой она переложила такие задачи, как прогнозирование спроса, переговоры по определению цен и другие на специальное ПО.

Amazon поняла, что многие сотрудники тратили огромное количество времени на то, что могло быть автоматизировано, - рассказала изданию Элейн Квон, сотрудница Amazon в 2014-2016 годах.

По словам источников издания, ключевой момент в истории автоматизации Amazon произошёл в 2015 году: тогда выручка от товаров, проданных через маркетплейс, превысила стоимость продуктов, проданных командой по ритейлу. Многие бренды предпочли не общаться с «продажниками», а работать напрямую с маркетплейсом: в таком случае они сами регулируют цены, изображения и описания продуктов, пишет Bloomberg.

Примерно в 2015 году команда ритейла потеряла одну из своих ключевых задач: ведение переговоров с крупными брендами по поводу размещения товаров по специальной скидке в разделе «Скидка дня». Теперь вместо того, чтобы связываться со своим менеджером Amazon, компании регистрируются на сайте, а их заявки обрабатывает ПО.

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В июне 2016 года специалисты Deutsche Bank рассказали, что роботы, которых Amazon использует для работы на складах, эффективнее людей-сотрудников в 4-5 раз.
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 Теги: Amazon

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Сегодня, 07:20 » Автор: Татьяна Ларина
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