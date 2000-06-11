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Раздел: Технологии  
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Lenovo представила ноутбук для виртуальной реальности

Lenovo представила ноутбук для виртуальной реальностиКлючевой особенностью новинки является объем оперативной памяти - 128 ГБ.

Компания Lenovo представила мощный ноутбук ThinkPad P52, который ориентирован на виртуальную реальность. Ключевой особенностью новинки является объем оперативной памяти - 128 ГБ. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Ноутбук получил дисплей с диагональю 15,6 дюйма, при этом разрешение у топовой модели - 4К. В основу устройства положено последнее поколение восьмиядерного процессора Intel Xeon и с видеокартой NVIDIA Quadro P3200.

Также новинка оснащена сканером отпечатков пальцев и клавиатурой с подсветкой.

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Продажи ноутбука должны стартовать в конце июня этого года. При этом стоимость пока не называется.

Lenovo представила ноутбук для виртуальной реальности
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 Теги: Lenovo, ноутбук

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Сегодня, 10:20 » Автор: Богдан Процив
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