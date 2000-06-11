Раздел: Технологии
Lenovo представила ноутбук для виртуальной реальности
Ключевой особенностью новинки является объем оперативной памяти - 128 ГБ.
Компания Lenovo представила мощный ноутбук ThinkPad P52, который ориентирован на виртуальную реальность. Ключевой особенностью новинки является объем оперативной памяти - 128 ГБ. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Ноутбук получил дисплей с диагональю 15,6 дюйма, при этом разрешение у топовой модели - 4К. В основу устройства положено последнее поколение восьмиядерного процессора Intel Xeon и с видеокартой NVIDIA Quadro P3200.
Также новинка оснащена сканером отпечатков пальцев и клавиатурой с подсветкой.
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Продажи ноутбука должны стартовать в конце июня этого года. При этом стоимость пока не называется.
Компания Lenovo представила мощный ноутбук ThinkPad P52, который ориентирован на виртуальную реальность. Ключевой особенностью новинки является объем оперативной памяти - 128 ГБ. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Ноутбук получил дисплей с диагональю 15,6 дюйма, при этом разрешение у топовой модели - 4К. В основу устройства положено последнее поколение восьмиядерного процессора Intel Xeon и с видеокартой NVIDIA Quadro P3200.
Также новинка оснащена сканером отпечатков пальцев и клавиатурой с подсветкой.
Читайте также: Компания Ford анонсировала «умную» куртку для велосипедистов
Продажи ноутбука должны стартовать в конце июня этого года. При этом стоимость пока не называется.
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