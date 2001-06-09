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Искусственный интеллект впервые выступил режиссером фильма

Искусственный интеллект впервые выступил режиссером фильма На создание короткометражки Zone Out искусственному интеллекту потребовалось 48 часов.

Нейросеть по имени Benjamin срежиссировала по собственному сценарию короткометражку о таинственном вирусе.

На создание короткометражки Zone Out искусственному интеллекту потребовалось 48 часов, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Около двух лет назад режиссер Оскар Шарп и разработчик Росс Гудвин создали программу Benjamin, работающую на основе искусственного интеллекта. Задачей нейросети было написать сценарий для короткометражки. В новом фильме роль Benjamin стала иной: выступил в качестве режиссера, сценариста и монтажера.

"Мы хотели сделать много из того, о чем мы с Оскаром говорили с самого начала, эта технология используется как дополнение, а не замена людей", - говорит Гудвин.

Используя технологии обмена голосом разработчики не только поручили Benjamin написать сценарий, но и выбрать сцены, разместить лица актеров на существующих персонажах и многие другое. В фильме снялись актеры Элизабет Грей, Томас Миддлдитч из сериала "Кремниевая Долина" и комик Хемфри Кер.

"То, что я действительно пытаюсь сделать, - это попытка автоматизировать каждую часть человеческого творческого процесса, чтобы узнать что-нибудь о том, что на самом деле важно в человеке, который создает фильмы", - говорит Шарп.

Фильм Zone Out должен был рассказывать о том, как распространялся искусственно созданный вирус, который поражает только беременных женщин. Конечный результат в основном бессмыслен, однако персонажи фильма двигаются и интонируют довольно естественно. Лента Zone Out оказалась очень похожа на старые черно-белые короткометражки в жанре научно-фантастического бессмысленного хоррора.

Нейронная сеть базируется на Amazon Web Services. Для замены лиц использовалось 11 различных генеративных состязательных сетей (GAN). Она основана на открытой библиотеке машинного обучения от Google — TensorFlow. Авторы проекта не успели закончить монтаж вовремя, поэтому некоторые голоса остались роботизированными, на замененных лицах заметны артефакты.

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По мнению журналистов Wired, Спилбергу и другим режиссерам все еще не о чем беспокоиться. Бенджамин может быть указан автором в титрах, но тонкости художественного процесса продолжают ускользать от него. По крайней мере, на данный момент.

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 Теги: искуственный интеллект, видео

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Сегодня, 16:15 » Автор: Богдан Процив
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