Искусственный интеллект впервые выступил режиссером фильма

Нейросеть по имени Benjamin срежиссировала по собственному сценарию короткометражку о таинственном вирусе.На создание короткометражки Zone Out искусственному интеллекту потребовалось 48 часов, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время Около двух лет назад режиссер Оскар Шарп и разработчик Росс Гудвин создали программу Benjamin, работающую на основе искусственного интеллекта. Задачей нейросети было написать сценарий для короткометражки. В новом фильме роль Benjamin стала иной: выступил в качестве режиссера, сценариста и монтажера."Мы хотели сделать много из того, о чем мы с Оскаром говорили с самого начала, эта технология используется как дополнение, а не замена людей", - говорит Гудвин.Используя технологии обмена голосом разработчики не только поручили Benjamin написать сценарий, но и выбрать сцены, разместить лица актеров на существующих персонажах и многие другое. В фильме снялись актеры Элизабет Грей, Томас Миддлдитч из сериала "Кремниевая Долина" и комик Хемфри Кер."То, что я действительно пытаюсь сделать, - это попытка автоматизировать каждую часть человеческого творческого процесса, чтобы узнать что-нибудь о том, что на самом деле важно в человеке, который создает фильмы", - говорит Шарп.Фильм Zone Out должен был рассказывать о том, как распространялся искусственно созданный вирус, который поражает только беременных женщин. Конечный результат в основном бессмыслен, однако персонажи фильма двигаются и интонируют довольно естественно. Лента Zone Out оказалась очень похожа на старые черно-белые короткометражки в жанре научно-фантастического бессмысленного хоррора.Нейронная сеть базируется на Amazon Web Services. Для замены лиц использовалось 11 различных генеративных состязательных сетей (GAN). Она основана на открытой библиотеке машинного обучения от Google — TensorFlow. Авторы проекта не успели закончить монтаж вовремя, поэтому некоторые голоса остались роботизированными, на замененных лицах заметны артефакты.По мнению журналистов Wired, Спилбергу и другим режиссерам все еще не о чем беспокоиться. Бенджамин может быть указан автором в титрах, но тонкости художественного процесса продолжают ускользать от него. По крайней мере, на данный момент.