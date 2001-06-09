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Раздел: Технологии  
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Появились характеристики нового смартфона Huawei Honor

Появились характеристики нового смартфона Huawei Honor Новым и неожиданным является появление бренда X-honor в нижней части задней панели.

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Honor V12.

Предполагают, что смартфон может стать первым в новой линейке бренда - X-Honor, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Похоже, Huawei пропустит номер 11 и представит Huawei Honor V12 в этом году. Доказательством является появление этой модели на сайте китайского центра TENAA и американской комиссии FCC. На этих сайтах появились некоторые данные о новом гаджете.

По сравнению с 5,99-дюймовым дисплеем своего предшественника, V12 представлен как гаджет с 5,5-дюймовым дисплеем, а также с батареей в 1900 мАч. Как отмечают журналисты, "размер батареи определенно неверен". Размер самого телефона будет составлять 147,8 x 71,2 x 8,6 мм.

Изображения на сайте TENAA, говорят о дизайне Honor V12, который впрочем, довольно стандартный. Смартфон обошелся без выреза в стиле iPhone X. Аппарат заключен в металлический корпус, получил двойную основную камеру, фронтальную камеру со вспышкой, сканер отпечатков пальцев на задней панели и 3,5-мм разъем на нижней грани.

Новым и неожиданным является появление бренда X-honor в нижней части задней панели. Есть вероятность, что вскоре появится новая линейка смартфонов Honor под этим названием.

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Эксперты отмечают, что Huawei, вероятнее всего, начнет позиционировать Honor V12, как более доступный смартфон по сравнению с предшественником. Презентация Honor V12 может состояться летом 2018 года.
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 Теги: Huawei Honor

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Сегодня, 18:02 » Автор: Богдан Процив
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