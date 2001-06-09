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Раздел: Технологии  
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В Китае появились специальные тропинки для любителей смартфонов

В Китае появились специальные тропинки для любителей смартфоновДорожки для людей, которые уставились в смартфон

В Китае решили вопрос с людьми, которые из-за постоянного пользования смартфонами врезаются в других людей, столбы или вовсе попадают в городские фонтаны. Для них установили специальную дорогу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Журналист

Сообщается, что в городе Сиань создана специальная дорожка, она расположена у торгового центра и ее продолжительность лишь 100 метров в длину и 80 сантиметров в ширину.

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Тропинка выделена специальным цветом и на ней помещено изображение смартфона. При этом рядом расположен знак с перечеркнутым смартфоном, который обозначает дорогу для людей более внимательных.
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 Теги: Китай, смартфон

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Сегодня, 21:00 » Автор: Татьяна Ларина
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