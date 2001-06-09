Раздел: Технологии
В Китае появились специальные тропинки для любителей смартфонов
Дорожки для людей, которые уставились в смартфон
В Китае решили вопрос с людьми, которые из-за постоянного пользования смартфонами врезаются в других людей, столбы или вовсе попадают в городские фонтаны. Для них установили специальную дорогу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Журналист
Сообщается, что в городе Сиань создана специальная дорожка, она расположена у торгового центра и ее продолжительность лишь 100 метров в длину и 80 сантиметров в ширину.
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Тропинка выделена специальным цветом и на ней помещено изображение смартфона. При этом рядом расположен знак с перечеркнутым смартфоном, который обозначает дорогу для людей более внимательных.
В Китае решили вопрос с людьми, которые из-за постоянного пользования смартфонами врезаются в других людей, столбы или вовсе попадают в городские фонтаны. Для них установили специальную дорогу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Журналист
Сообщается, что в городе Сиань создана специальная дорожка, она расположена у торгового центра и ее продолжительность лишь 100 метров в длину и 80 сантиметров в ширину.
Читайте также: Любителей смартфонов Nokia ожидает приятный сюрприз
Тропинка выделена специальным цветом и на ней помещено изображение смартфона. При этом рядом расположен знак с перечеркнутым смартфоном, который обозначает дорогу для людей более внимательных.
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