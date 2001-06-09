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Раздел: Технологии  
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Смартфоны Huawei будут работать на Windows 10

Смартфоны Huawei будут работать на Windows 10Компания Huawei объявила о возможности использования привычной Windows 10 на топовых гаджетах корпорации.

На конференции CES Asia 2018 компания Huawei представила свой новый сервис Huawei Cloud PC, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Благодаря использованию протокола Huawei Desktop Protocol пользователи смогут получить доступ к облачной версии Windows 10. Из запущенной с помощью удаленного доступа десктопной версии ОС будет полностью доступна внутренняя память устройства. Например, фотография, только что снятая на камеру смартфона, может быть сразу открыта в полноценном Photoshop для Windows.

Чтобы получить доступ к Windows 10, понадобится лишь установить фирменное приложение Cloud PC. При желании владелец гаджета сможет подключить к нему внешние клавиатуру, мышь и даже монитор, получив в свое распоряжение самый настоящий десктоп. Конечно, для этого потребуется высокая скорость интернет-соединения, ведь вся обработка данных происходит в облаке.

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О точной дате начала работы сервиса пока не сообщается. По имеющейся информации, в скором времени он станет доступен для смартфонов Huawei P20, P20 Pro, Mate 10, Mate RS и планшета MediaPad M5 на территории Китая.
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 Теги: Huawei, Windows 10

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Сегодня, 23:10 » Автор: Татьяна Ларина
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