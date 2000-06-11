Появились очки-протезы для пожилых людей

Похожие новости по теме

Телескопические контактные линзы обладают почти трехкратным увеличением, которое осуществляется в мгновение ока в буквальном смысле.

Миниатюрный модуль присоединяется к смартфону через Micro-USB и отслеживает движения глаз пользователя.

Новая система сенсоров поможет следить за пожилыми людьми и вовремя оказывать необходимую помощь. Падение для пожилых людей может обернуться серьезным ушибом или даже более серьезными травмами.