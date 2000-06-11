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Раздел: Технологии  
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Появились очки-протезы для пожилых людей

Появились очки-протезы для пожилых людейAutofocal работает как аналог моторизованного протеза руки или ноги.

Одной из проблем освоения гаджетов пожилыми людьми является тотальная несовместимость мелкого шрифта и картинок на небольших экранах со старческими изменениями зрения.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на TECHCULT.

В старости органы зрения теряют способность точно фокусироваться на объекте, мышцы вокруг хрусталика теряют эластичность, и глаза «не двигаются». Корректирующие линзы проблемы не решают, но недавно в Стэнфорде создали гарнитуру «Autofocal», которая станет своего рода протезом для глаз.

Принцип действия автофокальной гарнитуры для глаз прост: система отслеживает фокусировку глаз и автоматически настраивает комплекс линз и фильтров, которые моделируют естественное видение того объекта, на который обращено наше внимание. Глазам практически не нужно двигаться, сенсоры улавливают смену объекта интереса, а дальше меняется уже вся картинка перед глазами целиком.

Устройство получает сигнал от нервной системы на действие, и само, на основе анализа текущей ситуации, совершает серию микро-маневров для достижения цели. Для этого гарнитура укомплектована внушительным перечнем приборов: камеры глубины, сенсоры движения, трекеры зрачков, микроконтроллеры, датчики движения и т.д. Правда и выглядит она как гаджет из вселенной кибер-панка — массивный и неудобный.

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Прототип есть прототип — в деталях его покажут только на конференции в августе текущего года. Разработчики говорят, что во всех экспериментах получили заметно лучшие результаты, чем при использовании пассивных корректирующих линз. А сделать протез для глаз компактным, легким и дешевым — просто вопрос техники и времени.
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 Теги: очки-протезы, люди, зрение

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Сегодня, 19:01 » Автор: Едгар Букмирза
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