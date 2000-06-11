Раздел: Технологии
Телевизоры от Samsung начали падать в цене
Южнокорейская корпорация уже начинает принимать контрмеры.
Китайская компания Xiaomi планирует начать производство телевизоров в Индии. Китайцы уже наладили сотрудничество с компанией Dixon Technologies, которая будет производить TV Xiaomi локально, на территории страны.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на prostotech.com.
Также Xiaomi готовится перенести производство еще ряда продуктов из Китая в Индию.
Если это произойдет, то это составит серьезную конкуренцию Samsung, которая там имеет приличную долю на потребительском рынке.
Так, Samsung уже начала снижать цены на свои телевизоры, цены на некоторые продукты упали до 55%. Больше всего подешевели самые простые модели, которые сделали еще более доступными, чтобы они могли конкурировать с предложениями Xiaomi.
Читайте также: Samsung начинает продажи cовершенно новых типов телевизоров
При этом у Samsung все еще остается большое преимущество – ее продукция широко представлена на полках магазинов. При этом Xiaomi здесь значительно уступает, ведь большая часть гаджетов компания продает через интернет.
Китайская компания Xiaomi планирует начать производство телевизоров в Индии. Китайцы уже наладили сотрудничество с компанией Dixon Technologies, которая будет производить TV Xiaomi локально, на территории страны.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на prostotech.com.
Также Xiaomi готовится перенести производство еще ряда продуктов из Китая в Индию.
Если это произойдет, то это составит серьезную конкуренцию Samsung, которая там имеет приличную долю на потребительском рынке.
Так, Samsung уже начала снижать цены на свои телевизоры, цены на некоторые продукты упали до 55%. Больше всего подешевели самые простые модели, которые сделали еще более доступными, чтобы они могли конкурировать с предложениями Xiaomi.
Читайте также: Samsung начинает продажи cовершенно новых типов телевизоров
При этом у Samsung все еще остается большое преимущество – ее продукция широко представлена на полках магазинов. При этом Xiaomi здесь значительно уступает, ведь большая часть гаджетов компания продает через интернет.
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