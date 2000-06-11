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Раздел: Технологии  
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Хакеры похвастались взломом новейшей защиты iPhone

Хакеры похвастались взломом новейшей защиты iPhoneПользователь не вводил пароль более часа.

Хакеры обошли защиту компании Apple, которая не позволяла взламывать iPhone с помощью специальных инструментов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.

Об успехе компании Grayshift, которая предоставляет спецслужбам услуги доступа к информации на изъятых смартфонах, заявили знакомые с вопросом криминалисты. По их словам, специалистам уже удалось взломать свежую функцию безопасности от Apple, появившуюся в бета-версии последней операционной системы iOS 12.

Речь идет о функции USB Restricted Mode, которая запрещает разблокировать iPhone через подключение по USB, если пользователь не вводил пароль более часа. По словам разработчиков Apple, эта возможность поможет защитить данные от хакеров и от нежелательного взлома.

«Мы с большим уважением относимся к правоохранительным органам, и мы не разрабатываем наши улучшения в области безопасности, чтобы сорвать их усилия по выполнению своих обязанностей», — заявили представители «яблочной» корпорации.

Тем не менее некоторые американские силовики по-прежнему обеспокоены: они полагают, что компания Grayshift намеренно подогревает интерес к своим разработкам, однако ей до сих пор не удалось решить проблемы с беспрепятственным доступом к iPhone.

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В марте 2018 года стало известно, что ФБР и МВД закупили инструменты для взлома любого смартфона под управлением Android или iOS от израильской компании Cellebrite.
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Вчера, 23:44 » Автор: Едгар Букмирза
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