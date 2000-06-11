Раздел: Технологии
iPhone 3GS продадут по очень привлекательной цене
Корейский мобильный оператор SK Telink обнаружил у себя на складе не распроданную партию iPhone 3GS.
Компания намерена запустить их в свободную продажу по очень привлекательной цене. Упакованные и никем не использованные iPhone 3GS пролежали на складе SK Telink 9 лет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Устройства полностью в рабочем состоянии, но оператор все же намерен проверить их еще раз, чтобы убедиться в работоспособности и исправности всех экземпляров. Затем они поступят в свободную продажу без контракта по цене около 1053 гривен.
Стоит отметить, что iPhone 3GS оснащен 3,5-дюймовым дисплеем с разрешением 480 х 320 пикселей, процессором Samsung APL0298C05 с частотой 600 МГц, графическим ускорителем PowerVR SGX 535. Он имеет 256 МБ оперативной памяти и накопитель до 32 ГБ.
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Также смартфон оборудовали одной 3-мегапиксельной камерой и поддержкой сетей третьего поколения. Последней поддерживаемой версией iOS для него стала 6.1.6.
Компания намерена запустить их в свободную продажу по очень привлекательной цене. Упакованные и никем не использованные iPhone 3GS пролежали на складе SK Telink 9 лет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Устройства полностью в рабочем состоянии, но оператор все же намерен проверить их еще раз, чтобы убедиться в работоспособности и исправности всех экземпляров. Затем они поступят в свободную продажу без контракта по цене около 1053 гривен.
Стоит отметить, что iPhone 3GS оснащен 3,5-дюймовым дисплеем с разрешением 480 х 320 пикселей, процессором Samsung APL0298C05 с частотой 600 МГц, графическим ускорителем PowerVR SGX 535. Он имеет 256 МБ оперативной памяти и накопитель до 32 ГБ.
Читайте также: Появилась информация о цене смартфона iPhone 8
Также смартфон оборудовали одной 3-мегапиксельной камерой и поддержкой сетей третьего поколения. Последней поддерживаемой версией iOS для него стала 6.1.6.
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