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Раздел: Технологии  
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В Сеть попали "живые" снимки Meizu 16

В Сеть попали "живые" снимки Meizu 16Опубликована фотография передней панели Meizu 16

В сеть попала передняя панель этого смартфона, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Видно, что соотношение сторон экрана 18:9, при этом выреза под камеру нет. Рамки слева и справа тонкие, верхняя и нижняя более толстые.

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Анонс Meizu 16 будет предположительно в августе.

В Сеть попали "живые" снимки Meizu 16
В Сеть попали "живые" снимки Meizu 16
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 Теги: Meizu 16, смартфон

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Сегодня, 17:24 » Автор: Татьяна Ларина
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