Раздел: Технологии
Sony выпустит новую фирменную оболочку
Sony представит новую оболочку уже этой осенью.
Японская компания Sony работает над разработкой новой фирменной оболочки для собственных смартфонов. Об этом представители бренда написали в комментариях к новости об отказе компании от дальнейшего развития Xperia Home, которая в дальнейшем перестанет получать обновления, расширяющие ее функциональность.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Сотрудники Sony отказались комментировать причины, по которым решили заменить Xperia Home новой оболочкой. Вероятно, производитель сделал вывод, что разработка лаунчера с нуля будет иметь такие же расходы, как и процесс модернизации уже существующего. Такое решение позволит компании более основательно сосредоточиться на новых идеях.
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Разработка будет базироваться на финальной версии Android P и отличаться от Xperia Home переработанной системой управления. В качестве нового способа взаимодействия с интерфейсом фирменных смартфонов будут использоваться жесты по аналогии с iOS.
Японская компания Sony работает над разработкой новой фирменной оболочки для собственных смартфонов. Об этом представители бренда написали в комментариях к новости об отказе компании от дальнейшего развития Xperia Home, которая в дальнейшем перестанет получать обновления, расширяющие ее функциональность.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Сотрудники Sony отказались комментировать причины, по которым решили заменить Xperia Home новой оболочкой. Вероятно, производитель сделал вывод, что разработка лаунчера с нуля будет иметь такие же расходы, как и процесс модернизации уже существующего. Такое решение позволит компании более основательно сосредоточиться на новых идеях.
Читайте также: Названы пять лучших смартфонов Sony Xperia в 2018 году
Разработка будет базироваться на финальной версии Android P и отличаться от Xperia Home переработанной системой управления. В качестве нового способа взаимодействия с интерфейсом фирменных смартфонов будут использоваться жесты по аналогии с iOS.
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