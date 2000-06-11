Раздел: Технологии
Изобретен новый способ видеть сквозь стены
Подход помогает нейтрализовать недостатки эхолокации.
Система распознавания движущихся объектов за препятствиями посредством Wi-Fi-эхолокации появилась не вчера, но теперь ее обслуживание поручили нейронной сети. С новыми алгоритмами все преобразилось — возникла технология, которую назвали RF-Pose. Она не «видит» человека за препятствием, но может распознать, кто это, и что он делает.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на TECHCULT.
Принцип действия остался тот же, сигнал Wi-Fi при проходе через препятствия меняет свои параметры, поэтому если мы знаем пропускную способность стены, то по остальным данным можем вычислить расположение объектов за ней. RF-Pose работает в двумерном пространстве, но с исключительной точностью, так как ИИ строит модель объекта и анализирует его поведение, а не просто замеряет колебания радиоволн. Выглядит это как детский рисунок человечка из палочек, и распознать лицо, личность человека, система не в состоянии. А вот куда направлен его взгляд — без труда.
Хоть ИИ с RF-Pose и не видит в прямом смысле человека за стеной, алгоритмы анализа и прогнозирования поведения позволяют ему рисовать весьма достоверную картину. Особенно, если дать нейронной сети время и материал для обучения — в эксперименте участвовали 100 человек, и к концу учебы ИИ уверенно опознавал их «по походке» в 83% случаев. Такой подход помогает нейтрализовать недостатки эхолокации, минимизировать влияние помех на распознавание скрытых людей.
Читайте также: Школьница придумала для АТО прибор, видящий сквозь стены
Авторы разработки говорят, что при должном уровне навыка ИИ сможет распознать, чем вооружен преступник за стеной, и готов ли он напасть или просто прячется. А еще — понять по жестам, что одинокому пациенту в палате срочно нужна помощь, или собрать компромат на нерадивых сотрудников, которые саботируют рабочий процесс. Так как техническая база для применения RF-Pose довольно проста, технология уже внесена в категорию «не для свободного использования».
Система распознавания движущихся объектов за препятствиями посредством Wi-Fi-эхолокации появилась не вчера, но теперь ее обслуживание поручили нейронной сети. С новыми алгоритмами все преобразилось — возникла технология, которую назвали RF-Pose. Она не «видит» человека за препятствием, но может распознать, кто это, и что он делает.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на TECHCULT.
Принцип действия остался тот же, сигнал Wi-Fi при проходе через препятствия меняет свои параметры, поэтому если мы знаем пропускную способность стены, то по остальным данным можем вычислить расположение объектов за ней. RF-Pose работает в двумерном пространстве, но с исключительной точностью, так как ИИ строит модель объекта и анализирует его поведение, а не просто замеряет колебания радиоволн. Выглядит это как детский рисунок человечка из палочек, и распознать лицо, личность человека, система не в состоянии. А вот куда направлен его взгляд — без труда.
Хоть ИИ с RF-Pose и не видит в прямом смысле человека за стеной, алгоритмы анализа и прогнозирования поведения позволяют ему рисовать весьма достоверную картину. Особенно, если дать нейронной сети время и материал для обучения — в эксперименте участвовали 100 человек, и к концу учебы ИИ уверенно опознавал их «по походке» в 83% случаев. Такой подход помогает нейтрализовать недостатки эхолокации, минимизировать влияние помех на распознавание скрытых людей.
Читайте также: Школьница придумала для АТО прибор, видящий сквозь стены
Авторы разработки говорят, что при должном уровне навыка ИИ сможет распознать, чем вооружен преступник за стеной, и готов ли он напасть или просто прячется. А еще — понять по жестам, что одинокому пациенту в палате срочно нужна помощь, или собрать компромат на нерадивых сотрудников, которые саботируют рабочий процесс. Так как техническая база для применения RF-Pose довольно проста, технология уже внесена в категорию «не для свободного использования».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1062
0
Также советуем посмотреть
- Свежие демотиваторы для ценителей хорошего юмора
- Порошенко рассказал, когда заработает Антикоррупционный суд
- Будни мам в прикольных комиксах
- Прикольные фотки, доказывающие, что мужчины – большие дети
- Забавные коты, которые не были готовы к встрече с ветеринаром
- Самые смешные анекдоты на вечер воскресенья
- Смешные комиксы, которые поймут все отцы
- Главари боевиков насмешили сказками об «экономическом признании ДНР»
- Ситуация на Донбассе: потерь среди ВСУ нет
- Ревнивая собака стала новой звездой Сети
- Нелепые татуировки, способные вызвать приступ хохота
- Самая гибкая в мире девушка стала звездой YouTube
- Кабан-экстрасенс назван полуфиналистов ЧМ-2018
- В Сети продолжают троллить Трюдо и его «приклеенные» брови
- Лучшие анекдоты для позитивного утра
- Мальчик жестко подшутил над мамой
- Кристина Агилера решила сделать сюрприз для жителей Нью-Йорка: курьезное видео
- Уважительная причина: школьник вызвал службу спасения из-за невкусного обеда
- Лето удалось: неудачный загар, который поднимет настроение
- В Сети смеются над необычной дорожной разметкой в России
- Синоптики предупредили о циклоне, надвигающемся на Украину
- Свежая порция приколов и смешных картинок
- Незабываемый день: уморительные свадебные приколы
- Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников
- "Только бы дожить!": Сеть рассмешила карикатура о жизни в России
- "На фоне вождя": в Сети высмеяли туристическое фото из Крыма
- Англичанка хотела выкинуть хлам, который оказался антиквариатом
- Поляки не хотят отдыхать в оккупированном Крыму – консул
- Милый щенок, крадущий тапки у отдыхающих, стал звездой Сети
- Забавные снимки, сделанные на отдыхе
Оставьте свой комментарий