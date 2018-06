Рассекречены спецификации и цены новых смартфнов Meizu

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В сети появились новые подробности о готовящейся к выпуску серии флагманских смартфонов Meizu 16.По новым данным, только модель Meizu 16 Plus получит топовый чип Qualcomm Snapdragon 845, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время Всего пару дней назад Джек Вонг, основатель Meizu, подтвердил, что в серию смартфонов Meizu 16 установят Qualcomm Snapdragon 845, а сами модели увидят свет в августе. Сегодняшняя утечка подтверждает, что будут два варианта смартфона: Meizu 16 и Meizu 16 Plus.Флагманский чип Qualcomm Snapdragon 845 будет частью модели 16 Plus, в то время как Meizu 16 будет работать под управлением нового Snapdragon 710. Интересно, что спереди смартфон напоминает Samsung Galaxy S9. Вполне возможно, поставщиком экранов будет выступать Samsung Display.Также отмечается 20-мегапиксельная фронтальная камера и 12-мегапиксельная двойная основная камера. Смартфоны получат быструю зарядку Super Cold mCharge на 32 Вт и поддержку беспроводной зарядки. Обе новинки должны представить в августе.По мнению инсайдеров, смартфон Meizu 16 в конфигурации 6ГБ + 128ГБ будет стоить 3398 юаней ($ 527). Более мощная версия, с 8 ГБ оперативной памяти обойдется покупателям в $ 559. Meizu 16 Plus получит три версии с различны объемом памяти по цене от $ 559 до $ 666.Дактилоскопический датчик у обеих моделей должен располагаться под поверхностью дисплея, поскольку на рендерах нет сканера на передней или задней панели. Такое необычное решение от Meizu заставляет относиться к утечке с некоторым недоверием.