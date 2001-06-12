Раздел: Технологии
Разработан велосипед для майнинга криптовалют
Устройство способно майнить только внутреннюю криптовалюту LoyalCoin.
Британская компания 50cycles презентовала электровелосипед Toba, который умеет генерировать криптовалюту.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на reporter-ua.com.
Стоимость транспортного средства составит 2,25 тысячи долларов. Отмечается, что владелец велосипеда получит 26 долларов за преодоление 1,6 километра.
Читайте также: Украину признали выгодной страной для майнинга криптовалют
Криптовалюту можно будет тратить в магазинах, которые ее поддерживают. Также будет доступна функция обмена криптовалюты и приобретения на нее продуктов компании 50cycles.
Британская компания 50cycles презентовала электровелосипед Toba, который умеет генерировать криптовалюту.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на reporter-ua.com.
Стоимость транспортного средства составит 2,25 тысячи долларов. Отмечается, что владелец велосипеда получит 26 долларов за преодоление 1,6 километра.
Читайте также: Украину признали выгодной страной для майнинга криптовалют
Криптовалюту можно будет тратить в магазинах, которые ее поддерживают. Также будет доступна функция обмена криптовалюты и приобретения на нее продуктов компании 50cycles.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
259
0
Также советуем посмотреть
- Для одиночек: создан кофе, с которым можно «целоваться»
- Смешные комментарии от мастеров сарказма
- Художник оригинально высмеял поклонников селфи
- Хомячок в гипсе дал старт забавному флешмобу
- Ходить строем больше не буду
- Урок паркура от черепахи: сеть насмешило шустрое животное
- Почуватися комфортно Путіну дозволив Захід
- Прикол дня: в Запорожье охранять больницу поручили овце
- Порция лапши на голове: прическу Неймара высмеяли фотожабами
- Донбасс: реинтеграция с интересом
- Боевиков на Донбассе усиливают «казачьим войском»
- В Сети высмеяли нелепую фотку, сделанную в супермаркете «ЛНР»
- Как оценить жизнь ребенка
- Про фундаментальній вибір України
- Медведь, прыгающий с мальчиком, покорил Сеть
- Не Трамп будет возвращать Крым
- В Британии братья-призраки не на шутку перепугали туристов
- Пьяные мужики по всей России горлопанят «Оле-оле-оле»
- Бойовики «ЛНР» провокують жертви
- Американский уфолог показал, как выглядят инопланетяне
- СБУ завела дело на С14 и Нацкорпус за задержание Лусварги
- МВФ и синдром Шуры Балаганова
- «Это все медведи»: поднятие пенсионного возраста в РФ высмеяли карикатурой
- Кому подыгрывал Трамп в Сингапуре
- Предстоящие выборы: как разыграть спектакль
- В Киеве на Марше равенства видели неприличную скульптуру Путина
- За прошедшие сутки на Донбассе ранения получил один военный
- Смешные ляпы от горе-дизайнеров
- Свежие демотиваторы для ценителей хорошего юмора
- Порошенко рассказал, когда заработает Антикоррупционный суд
Оставьте свой комментарий