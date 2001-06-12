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Раздел: Технологии  
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Разработан велосипед для майнинга криптовалют

Разработан велосипед для майнинга криптовалютУстройство способно майнить только внутреннюю криптовалюту LoyalCoin.

Британская компания 50cycles презентовала электровелосипед Toba, который умеет генерировать криптовалюту.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на reporter-ua.com.

Стоимость транспортного средства составит 2,25 тысячи долларов. Отмечается, что владелец велосипеда получит 26 долларов за преодоление 1,6 километра.

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Криптовалюту можно будет тратить в магазинах, которые ее поддерживают. Также будет доступна функция обмена криптовалюты и приобретения на нее продуктов компании 50cycles.
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 Теги: велосипед, майнинг

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Сегодня, 19:21 » Автор: Едгар Букмирза
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