Биткойны могут привести к остановке работы интернета

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Криптовалюты не только для молодых, - показывает исследование.

Rakuten Coin – "неограниченная" валюта, в отличие от биткойнов, число которых конечно.

Марк Цукерберг опубликовал на своей странице пост, в котором сообщил, что заинтересован в изучении криптовалют и способах их интеграции в крупнейшую в мире социальную сеть Facebook.