Раздел: Технологии
Биткойны могут привести к остановке работы интернета
Биткойны и другая криптовалюта имеет ряд недостатков.
Рост объема данных, необходимых для поддержания работы биткойнов и другой криптовалюты, может привести к остановке работы интернета.
К такому выводу пришли аналитики швейцарского Банка международных расчетов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Согласно сообщению, биткойны и другая криптовалюта имеет ряд недостатков, которые не позволят им когда-нибудь оправдать завышенные ожидания рынка. Нестабильность криптовалюты, высокие энергозатраты и уязвимость к мошенничеству не позволят им превратиться в полноценное средство обмена.
По информации аналитиков Банка международных расчетов, если бы биткойн использовался в качестве платежного средства, его цепочка блокчейна была бы настолько большой, что это привело бы к обвалу всех устройств в сети – от смартфонов до серверов.
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Также отмечается, что для обработки транзакций с криптовалютой сегодня потребляется столько же энергии, сколько тратит вся Швейцария.
Рост объема данных, необходимых для поддержания работы биткойнов и другой криптовалюты, может привести к остановке работы интернета.
К такому выводу пришли аналитики швейцарского Банка международных расчетов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Согласно сообщению, биткойны и другая криптовалюта имеет ряд недостатков, которые не позволят им когда-нибудь оправдать завышенные ожидания рынка. Нестабильность криптовалюты, высокие энергозатраты и уязвимость к мошенничеству не позволят им превратиться в полноценное средство обмена.
По информации аналитиков Банка международных расчетов, если бы биткойн использовался в качестве платежного средства, его цепочка блокчейна была бы настолько большой, что это привело бы к обвалу всех устройств в сети – от смартфонов до серверов.
Читайте также: В Запорожье на остановке обнаружили бездыханное тело
Также отмечается, что для обработки транзакций с криптовалютой сегодня потребляется столько же энергии, сколько тратит вся Швейцария.
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