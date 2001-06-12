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Раздел: Технологии  
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Биткойны могут привести к остановке работы интернета

Биткойны могут привести к остановке работы интернета Биткойны и другая криптовалюта имеет ряд недостатков.

Рост объема данных, необходимых для поддержания работы биткойнов и другой криптовалюты, может привести к остановке работы интернета.

К такому выводу пришли аналитики швейцарского Банка международных расчетов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Согласно сообщению, биткойны и другая криптовалюта имеет ряд недостатков, которые не позволят им когда-нибудь оправдать завышенные ожидания рынка. Нестабильность криптовалюты, высокие энергозатраты и уязвимость к мошенничеству не позволят им превратиться в полноценное средство обмена.

По информации аналитиков Банка международных расчетов, если бы биткойн использовался в качестве платежного средства, его цепочка блокчейна была бы настолько большой, что это привело бы к обвалу всех устройств в сети – от смартфонов до серверов.

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Также отмечается, что для обработки транзакций с криптовалютой сегодня потребляется столько же энергии, сколько тратит вся Швейцария.

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 Теги: Биткойны, интернет

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Сегодня, 20:54 » Автор: Едгар Букмирза
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