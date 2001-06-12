Раздел: Технологии
Созданы мешающие бегать кроссовки
Обувь состоит из нескольких десятков слоев материала.
Молодой дизайнер, выпускник Колледжа искусств и дизайна в Пасадене Аариш Нетарвала (Aarish Netarwala) разработал для Adidas кроссовки, бежать в которых тяжелее, чем в любой другой обуви (кроме, возможно, туфель на высокой шпильке или тяжелых сапог карьерных рабочих, но речь не об этом).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ПОПУЛЯРНАЯ МЕХАНИКА.
Напечатанная на 3D-принтере обувь состоит из нескольких десятков слоев материала, которые в нужные моменты обеспечивают поддержку стопы, а когда давление на конкретный участок невелико, схлопываются. Так кроссовки имитируют бег по песку, который точно также удерживает ваш вес только в точке максимального давления, и осыпается там, где к нему приложено меньшее усилие.
Прототип «песчаных» кроссовок Нетарвала изготовил вручную, наращивая слои зернистых материалов, таких, как магнитный песок, на подошвах собственных кроссовок; потом дизайнер пробовал бегать в том, что получалось. Добиться того, чтобы бежать было тяжело, получилось почти сразу, а вот со стабилизацией стобы были проблемы; в первых прототипах с тяжелыми и высокими подошвами бегуну ничего не стоило подвернуть ногу. Чтобы правильно распределить вес, Нетарвала начал печатать дополнительные слои на 3D-принтере, управляя количеством и плотностью материала в разных частях подошвы. Дизайнер добавил больше в пятку и добавил сминающуюся структуру под среднюю часть стопы, облегчив остальные части ботинка.
Затем Нетарвала напечатал из эластичного термопластика слоистую структуру всего ботинка; внутрь он поместил текстильный «носок». В конце концов дизайнер добавил последнюю фишку — возможность адаптировать структуру слоистого каркаса под индивидуальные особенности бегуна. Нетарвала предлагает усиливать те части конструкции, на которые приходится наибольшая нагрузка, а это зависит от того, на какую часть стопы приземляется и какой толкается спортсмен.
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Бегущему по песку приходится прикладывать больше усилий, чем на твердом покрытии, поэтому бег на пляжах популярен среди тех, кому мало обычных дорог. Профессиональные спортсмены бегают по песку в горку; для этого им приходится ехать в места, где такие дюны, естественные или искуственные, есть. Если разработку Нетарвалы адаптируют под массовое производство, любителям хардкорных забегов можно будет никуда не ездить; в песок под их ногами превратится обычный асфальт.
Молодой дизайнер, выпускник Колледжа искусств и дизайна в Пасадене Аариш Нетарвала (Aarish Netarwala) разработал для Adidas кроссовки, бежать в которых тяжелее, чем в любой другой обуви (кроме, возможно, туфель на высокой шпильке или тяжелых сапог карьерных рабочих, но речь не об этом).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ПОПУЛЯРНАЯ МЕХАНИКА.
Напечатанная на 3D-принтере обувь состоит из нескольких десятков слоев материала, которые в нужные моменты обеспечивают поддержку стопы, а когда давление на конкретный участок невелико, схлопываются. Так кроссовки имитируют бег по песку, который точно также удерживает ваш вес только в точке максимального давления, и осыпается там, где к нему приложено меньшее усилие.
Прототип «песчаных» кроссовок Нетарвала изготовил вручную, наращивая слои зернистых материалов, таких, как магнитный песок, на подошвах собственных кроссовок; потом дизайнер пробовал бегать в том, что получалось. Добиться того, чтобы бежать было тяжело, получилось почти сразу, а вот со стабилизацией стобы были проблемы; в первых прототипах с тяжелыми и высокими подошвами бегуну ничего не стоило подвернуть ногу. Чтобы правильно распределить вес, Нетарвала начал печатать дополнительные слои на 3D-принтере, управляя количеством и плотностью материала в разных частях подошвы. Дизайнер добавил больше в пятку и добавил сминающуюся структуру под среднюю часть стопы, облегчив остальные части ботинка.
Затем Нетарвала напечатал из эластичного термопластика слоистую структуру всего ботинка; внутрь он поместил текстильный «носок». В конце концов дизайнер добавил последнюю фишку — возможность адаптировать структуру слоистого каркаса под индивидуальные особенности бегуна. Нетарвала предлагает усиливать те части конструкции, на которые приходится наибольшая нагрузка, а это зависит от того, на какую часть стопы приземляется и какой толкается спортсмен.
Читайте также: Стало известно, когда появится «умная» обувь, которая заставит человека быстрее бегать
Бегущему по песку приходится прикладывать больше усилий, чем на твердом покрытии, поэтому бег на пляжах популярен среди тех, кому мало обычных дорог. Профессиональные спортсмены бегают по песку в горку; для этого им приходится ехать в места, где такие дюны, естественные или искуственные, есть. Если разработку Нетарвалы адаптируют под массовое производство, любителям хардкорных забегов можно будет никуда не ездить; в песок под их ногами превратится обычный асфальт.
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