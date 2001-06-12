Компания Starbucks выпустила собственную платежную карту

Похожие новости по теме

Компания Google через свой официальный блог сообщила о выпуске собственной дебетовой карты Google Wallet Card. Дополнительно уточняется, что эта карта привязывается к учетной записи в электронном кошельке Google Wallet и помогает использовать, размещенные в нем, средства.