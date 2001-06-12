Раздел: Технологии
Компания Starbucks выпустила собственную платежную карту
Карта не предусматривает каких-либо ежемесячных или годовых комиссий.
Компания Starbucks совместно с американским финансовым холдингом JPMorgan Chase выпустила новую карту предоплаты Visa, которая позволит клиентам получать вознаграждения от крупнейшей американской сети кофеен. При этом бонусы будут начисляться даже за покупки за пределами Starbucks.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на psm7.com.
Владелец такой карты предоплаты сможет использовать платежное средство в любом месте, где принимается Visa. Так, после совершения покупки на его карту будут переведены «Звезды» — баллы от Starbucks для покупок.
При первом внесении на карту $10 или большей суммы средств ее владелец получает 125 звезд — бонусных баллов от Starbucks, а за каждые $10, потраченных с помощью карты, — 1 звезду. Также владельцы карты предоплаты автоматически приобретают статус «Gold» в программе лояльности Starbucks Rewards.
Читайте также: Microsoft выпустила собственную SIM-карту
Это уже второе в этом году сотрудничество между Chase и Starbucks. Так, в феврале текущего года компании совместно выпустили кобрендовую дебетовую карту Visa, с помощью которой ее владельцы могут получать награды от Starbucks за любые покупки, совершённые картой. Кроме этого, обе фирмы ранее также представляли совместные разработки, среди которых запуск мобильного кошелька Chase в качестве варианта оплаты в магазинах и в приложении Starbucks.
Компания Starbucks совместно с американским финансовым холдингом JPMorgan Chase выпустила новую карту предоплаты Visa, которая позволит клиентам получать вознаграждения от крупнейшей американской сети кофеен. При этом бонусы будут начисляться даже за покупки за пределами Starbucks.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на psm7.com.
Владелец такой карты предоплаты сможет использовать платежное средство в любом месте, где принимается Visa. Так, после совершения покупки на его карту будут переведены «Звезды» — баллы от Starbucks для покупок.
При первом внесении на карту $10 или большей суммы средств ее владелец получает 125 звезд — бонусных баллов от Starbucks, а за каждые $10, потраченных с помощью карты, — 1 звезду. Также владельцы карты предоплаты автоматически приобретают статус «Gold» в программе лояльности Starbucks Rewards.
Читайте также: Microsoft выпустила собственную SIM-карту
Это уже второе в этом году сотрудничество между Chase и Starbucks. Так, в феврале текущего года компании совместно выпустили кобрендовую дебетовую карту Visa, с помощью которой ее владельцы могут получать награды от Starbucks за любые покупки, совершённые картой. Кроме этого, обе фирмы ранее также представляли совместные разработки, среди которых запуск мобильного кошелька Chase в качестве варианта оплаты в магазинах и в приложении Starbucks.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
156
0
Также советуем посмотреть
- Гройсман объявил охоту на контрабанду
- Забавные коты, над окрасом которых природа решила пошутить
- Смешные фотки людей, которых не интересует мнение окружающих
- Канада готова дать Украине оружие
- Понедельник – день тяжелый: подборка беззаботных анекдотов
- Для одиночек: создан кофе, с которым можно «целоваться»
- Смешные комментарии от мастеров сарказма
- Художник оригинально высмеял поклонников селфи
- Хомячок в гипсе дал старт забавному флешмобу
- Ходить строем больше не буду
- Урок паркура от черепахи: сеть насмешило шустрое животное
- Почуватися комфортно Путіну дозволив Захід
- Прикол дня: в Запорожье охранять больницу поручили овце
- Порция лапши на голове: прическу Неймара высмеяли фотожабами
- Донбасс: реинтеграция с интересом
- Боевиков на Донбассе усиливают «казачьим войском»
- В Сети высмеяли нелепую фотку, сделанную в супермаркете «ЛНР»
- Как оценить жизнь ребенка
- Про фундаментальній вибір України
- Медведь, прыгающий с мальчиком, покорил Сеть
- Не Трамп будет возвращать Крым
- В Британии братья-призраки не на шутку перепугали туристов
- Пьяные мужики по всей России горлопанят «Оле-оле-оле»
- Бойовики «ЛНР» провокують жертви
- Американский уфолог показал, как выглядят инопланетяне
- СБУ завела дело на С14 и Нацкорпус за задержание Лусварги
- МВФ и синдром Шуры Балаганова
- «Это все медведи»: поднятие пенсионного возраста в РФ высмеяли карикатурой
- Кому подыгрывал Трамп в Сингапуре
- Предстоящие выборы: как разыграть спектакль
Оставьте свой комментарий