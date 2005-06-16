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Раздел: Технологии  
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В работе YouTube по всему миру произошел сбой

В работе YouTube по всему миру произошел сбойВ некоторых странах пользователи заявили о проблеме входа в личный аккаунт и публикации комментариев.

Пользователи YouTube по всему миру сообщают о проблемах в работе сервиса.

Согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает сбои в работе различных сайтов, чаще всего жалуются на сбой в работе видеохостинга пользователи из Нью-Йорка, Москвы, Берлина, Варшавы, Киева, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

59% пользователей YouTube сообщают о проблемах с просмотром видеороликов, 30% жалуются на проблемы с доступом к сайту, 10% испытывают трудности с авторизацией.

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В некоторых странах пользователи заявили о проблеме входа в личный аккаунт и публикации комментариев.
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 Теги: YouTube, сбой

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Сегодня, 09:25 » Автор: Богдан Процив
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