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Раздел: Технологии  
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Робот-собака прогулялся по оживленной улице

Робот-собака прогулялся по оживленной улицеРобототехники прошлись с Spot Mini по оживленной улице Ганновера, где "собака" позировала для фото с прохожими.

Специалисты американо-японской технологической компании Boston Dynamics показали, как один из их роботов - "собака" Spot Mini - гуляет по оживленной улице в Ганновере и позирует доставшим мобильные телефоны прохожим. Соответствующее видео робототехники выложили у себя в медиаблоге Instagram, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Что выберете: черный Мерседес или новенького Sport Mini black edition?" - говорится в подписи к видео.

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 Теги: робот, собака, видео

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Сегодня, 10:41 » Автор: Богдан Процив
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