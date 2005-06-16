Раздел: Технологии
Xiaomi Mi Band 3 получил обновление прошивки
Фитнес-браслет получил еще одну полезную функцию.
Сегодня, 19 июня, фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 получил первое обновление прошивки. Благодаря этому в смартфоне стала доступной новая полезная функция.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Так, владельцы гаджета могут удаленно отключать звук телефона. Ранее, если владелец Mi Band 3 не хотел принимать звонок. Ему приходилось слушать звуки звонка смартфона, а также вибрации браслета все время, пока звонил смартфон.
Теперь звук можно скрутить. Это особенно удобно, когда вы идете по улице, или едете в метро, или же тогда, когда просто нет времени ответить на звонок.
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Чтобы новая прошивка заработала, надо также обновить приложение для смартфонов на базе Android. При этом обновленное приложение для iPhone (iOS) должен быть доступно через несколько дней.
Сегодня, 19 июня, фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 получил первое обновление прошивки. Благодаря этому в смартфоне стала доступной новая полезная функция.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Так, владельцы гаджета могут удаленно отключать звук телефона. Ранее, если владелец Mi Band 3 не хотел принимать звонок. Ему приходилось слушать звуки звонка смартфона, а также вибрации браслета все время, пока звонил смартфон.
Теперь звук можно скрутить. Это особенно удобно, когда вы идете по улице, или едете в метро, или же тогда, когда просто нет времени ответить на звонок.
Читайте также: Внешность iPhone 2018 года рассекретили в видео
Чтобы новая прошивка заработала, надо также обновить приложение для смартфонов на базе Android. При этом обновленное приложение для iPhone (iOS) должен быть доступно через несколько дней.
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