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Раздел: Технологии  
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Xiaomi Mi Band 3 получил обновление прошивки

Xiaomi Mi Band 3 получил обновление прошивкиФитнес-браслет получил еще одну полезную функцию.

Сегодня, 19 июня, фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 получил первое обновление прошивки. Благодаря этому в смартфоне стала доступной новая полезная функция.

Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Так, владельцы гаджета могут удаленно отключать звук телефона. Ранее, если владелец Mi Band 3 не хотел принимать звонок. Ему приходилось слушать звуки звонка смартфона, а также вибрации браслета все время, пока звонил смартфон.

Теперь звук можно скрутить. Это особенно удобно, когда вы идете по улице, или едете в метро, или же тогда, когда просто нет времени ответить на звонок.

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Чтобы новая прошивка заработала, надо также обновить приложение для смартфонов на базе Android. При этом обновленное приложение для iPhone (iOS) должен быть доступно через несколько дней.
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 Теги: Mi Band 3, Xiaomi

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Сегодня, 14:09 » Автор: Богдан Процив
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