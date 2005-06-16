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Раздел: Технологии  
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Разработан сервис предсказания даты смерти

Разработан сервис предсказания даты смертиАлгоритм Google учитывает данные, которые ранее не были доступны, делая тем самым более точные выводы.

Корпорация Google изобрела алгоритм, который может анализировать историю болезни человека, чтобы помочь врачам делать более точные прогнозы о здоровье пациента и даже давать оценки о том, когда пациент может умереть, пишет Хроника.инфо со ссылкой на RAMBLER.

«Google создал инструмент, который может прогнозировать результат лечения, в том числе, как долго пациентам следует оставаться в больницах, возможность повторной госпитализации и вероятность смерти», — говорится в сообщении агентства.

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Все это может помочь врачам поставить более точный диагноз.
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 Теги: сервис, смерть

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Сегодня, 21:35 » Автор: Едгар Букмирза
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