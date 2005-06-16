Раздел: Технологии
LG официально представила бюджетный смартфон
LG X5 можно будет приобрести в Корее по цене 330 долларов.
Компания LG официально представила свой новый смартфон модель X5 (2018). Устройство относится к средней ценовой категории.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на keddr.com.
Новый смартфон получил 5,5 дюймовый HD дисплей с разрешением 1280 × 720 пикселей и соотношением сторон 16:9. Смартфон работает на 8-ядерном чипсете MediaTek MT6750. X5 (2018) получил 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.
Основная камера LG X5 (2018) имеет разрешение 13 Мп, фронтальная – 5 Мп. В смартфоне есть модули LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, NFC, GPS. Он работает под управлением Android 8.0 Oreo.
Емкость аккумулятора LG X5 (2018) составляет 4500 мАч. Он имеет поддержку быстрой зарядки.
Читайте также: Huawei представила бюджетный смартфон
LG X5 (2018) можно будет приобрести в Корее по цене 330 долларов, или 8500 гривен.
Компания LG официально представила свой новый смартфон модель X5 (2018). Устройство относится к средней ценовой категории.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на keddr.com.
Новый смартфон получил 5,5 дюймовый HD дисплей с разрешением 1280 × 720 пикселей и соотношением сторон 16:9. Смартфон работает на 8-ядерном чипсете MediaTek MT6750. X5 (2018) получил 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.
Основная камера LG X5 (2018) имеет разрешение 13 Мп, фронтальная – 5 Мп. В смартфоне есть модули LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, NFC, GPS. Он работает под управлением Android 8.0 Oreo.
Емкость аккумулятора LG X5 (2018) составляет 4500 мАч. Он имеет поддержку быстрой зарядки.
Читайте также: Huawei представила бюджетный смартфон
LG X5 (2018) можно будет приобрести в Корее по цене 330 долларов, или 8500 гривен.
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