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Раздел: Технологии  
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LG официально представила бюджетный смартфон

LG официально представила бюджетный смартфонLG X5 можно будет приобрести в Корее по цене 330 долларов.

Компания LG официально представила свой новый смартфон модель X5 (2018). Устройство относится к средней ценовой категории.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на keddr.com.

Новый смартфон получил 5,5 дюймовый HD дисплей с разрешением 1280 × 720 пикселей и соотношением сторон 16:9. Смартфон работает на 8-ядерном чипсете MediaTek MT6750. X5 (2018) получил 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

Основная камера LG X5 (2018) имеет разрешение 13 Мп, фронтальная – 5 Мп. В смартфоне есть модули LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, NFC, GPS. Он работает под управлением Android 8.0 Oreo.

Емкость аккумулятора LG X5 (2018) составляет 4500 мАч. Он имеет поддержку быстрой зарядки.

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LG X5 (2018) можно будет приобрести в Корее по цене 330 долларов, или 8500 гривен.

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 Теги: смартфон, LG X5

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Сегодня, 23:07 » Автор: Едгар Букмирза
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