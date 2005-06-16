Раздел: Технологии
Обнародованы характеристики семидюймового Xiaomi Mi Max 3
Смартфон будет официально представлен в июле.
Китайский регулятор TENAA опубликовал характеристики семидюймового смартфона Xiaomi Mi Max 3.
Сертификацию прошли три версии этого смартфона с кодовыми номерами M1804E4C, M1804E4T and M1804E4A, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Смартфон получит 6,99-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей). Экран защищен от царапин изогнутым по краям 2.5D-стеклом.
Также гаджет станет первым представителем серии с двойной камерой. На сайте TENAA упоминалось, что Mi Max 3 имеет три камеры. Однако он упомянул только конфигурацию одного датчика камеры на задней панели - камера получит сенсор Sony IMX363 на 12 Мп. На изображениях телефона видно, что два модуля получит основная камера, то есть фронтальная будет одинарной.
Восьмиядерный процессор, которым оснащен смартфон, работает над частоте 1,8 ГГц. Речь может идети о Snapdragon 636 или Snapdragon 710. Предусмотрены версии с 3/32, 4/64 и 6/128 ГБ оперативной и встроенной памяти. Во всех версиях предусмотрен слот для карт памяти microSD.
Емкость батареи составляет 5400 мАч, имеется поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Смартфон будет работать под управлением фирменной оболочки MIUI 9 на базе Android 8.1 Oreo с возможностью обновления до версии MIUI 10. Xiaomi Mi Max 3 будет доступен в черном, сером и золотом цветах, а также цвета розового золота.
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Точная дата запуска Mi Max 3 неизвестна. Однако генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь в прошлом месяце подтвердил, что смартфон будет официально представлен в июле. Ожидается, что новинка дебютирует вместе с Redmi 6 Pro и Mi Pad 4.
Китайский регулятор TENAA опубликовал характеристики семидюймового смартфона Xiaomi Mi Max 3.
Сертификацию прошли три версии этого смартфона с кодовыми номерами M1804E4C, M1804E4T and M1804E4A, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Смартфон получит 6,99-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей). Экран защищен от царапин изогнутым по краям 2.5D-стеклом.
Также гаджет станет первым представителем серии с двойной камерой. На сайте TENAA упоминалось, что Mi Max 3 имеет три камеры. Однако он упомянул только конфигурацию одного датчика камеры на задней панели - камера получит сенсор Sony IMX363 на 12 Мп. На изображениях телефона видно, что два модуля получит основная камера, то есть фронтальная будет одинарной.
Восьмиядерный процессор, которым оснащен смартфон, работает над частоте 1,8 ГГц. Речь может идети о Snapdragon 636 или Snapdragon 710. Предусмотрены версии с 3/32, 4/64 и 6/128 ГБ оперативной и встроенной памяти. Во всех версиях предусмотрен слот для карт памяти microSD.
Емкость батареи составляет 5400 мАч, имеется поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Смартфон будет работать под управлением фирменной оболочки MIUI 9 на базе Android 8.1 Oreo с возможностью обновления до версии MIUI 10. Xiaomi Mi Max 3 будет доступен в черном, сером и золотом цветах, а также цвета розового золота.
Читайте также: LG официально представила бюджетный смартфон
Точная дата запуска Mi Max 3 неизвестна. Однако генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь в прошлом месяце подтвердил, что смартфон будет официально представлен в июле. Ожидается, что новинка дебютирует вместе с Redmi 6 Pro и Mi Pad 4.
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