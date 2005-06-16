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Раздел: Технологии  
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Oppo представила флагманский смартфон Find X

Oppo представила флагманский смартфон Find XСамым интересным аспектом дизайна Find X является его камера, которая полностью скрыта, когда телефон выключен.

Oppo представила в Париже флагманский смартфон Find X с уникальным выдвижным блоком камер.

При этом компания Oppo отказалась от использования выреза в стиле iPhone X, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Самым интересным аспектом дизайна Find X является его камера, которая полностью скрыта, когда телефон выключен или приложение камеры закрыто. Когда вы включаете Find X и открываете приложение для камеры, вся верхняя часть телефона двигается вверх и показывает 25-мегапиксельную фронтальную камеру, систему сканирования лица и 16-мегапиксельную + 20-мегапиксельную двойную заднюю камеру. Закройте приложение камеры и сами камеры спрячутся обратно в корпус телефона.

Это не первый телефон с подобной технологией - на прошлой неделе Vivo анонсировала модель Notch-less Nex, у которой есть всплывающая передняя камера, но Oppo уникальна тем, что использует эту систему как для передней, так и для задней камеры. В Oppo рассказали, что камера может открыться всего за 0,5 секунды.

Oppo Find X оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей) с соотношением сторон 19,5:9. У телефона действительно почти нет рамок: экран занимает 93,8% площади передней панели.

Find X использует процессор Qualcomm Snapdragon 845, имеет 8 ГБ оперативной памяти и предлагает до 256 ГБ встроенной памяти. Смартфон оборудован аккумулятором емкостью 3 730 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки VOOC. Новинка работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой Color OS.

Еще одной особенностью гаджета является то, что у модели Find X нет сканера отпечатков пальцев. Для разблокировки смартфона нужно использовать либо пин-код, либо графический ключ, либо технологию распознавания лиц. "Камеры выдвигаются достаточно быстро, я не чувствовал, что это будет препятствовать использованию устройства в моем повседневном режиме", - отмечает журналист The Verge, Дэн Сейферт.

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Смартфон Oppo Find X оценен в 999 евро. Продажи начнутся с августа.

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 Теги: Oppo, Find X, видео

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Сегодня, 15:11 » Автор: Богдан Процив
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