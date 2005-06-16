Раздел: Технологии
Новый браузер даст заработать на просмотре рекламы
За счет этого сайты грузятся быстрее.
Создатели браузера Brave начали тестировать технологию, позволяющую пользователям зарабатывать на просмотре онлайн-рекламы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ВЕСТИ.RU.
В тестовую версию программы, запланированную к релизу на конец месяца, включат около 250 объявлений, за взаимодействие с которыми пользователи будут получать вознаграждение в виде Basic Attention Token (BAT) — токенов на базе платформы Ethereum.
Brave начнет блокировать обычную интернет-рекламу, заменяя её на собственную. Баннеры будут показываться с учетом интересов и истории просмотров пользователя, но за пределы браузера эта информация не выйдет.
На следующем этапе рекламодатели смогут расплачиваться BAT за показ их объявлений владельцам сайтов, а те — делиться частью заработка с пользователями. Ожидается, что BAT можно будет обменять на реальные деньги или использовать токены для оплаты подписок и онлайн-покупок.
Разработку Brave возглавляет Брендан Айк — бывший глава Mozilla (выпускающей Firefox) и создатель языка javascript. Проект был анонсирован в 2006 году.
В состав браузера уже включены инструменты, "режущие" раздражающую интернет-рекламу и обеспечивающие приватность, — устанавливать расширения не нужно.
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Как говорят в Brave, их браузер "загружает сайты в 2–8 раз быстрее, чем Chrome и Safari на мобильных устройствах, и почти в 2 раза быстрее, чем Chrome на настольных компьютерах".
Создатели браузера Brave начали тестировать технологию, позволяющую пользователям зарабатывать на просмотре онлайн-рекламы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ВЕСТИ.RU.
В тестовую версию программы, запланированную к релизу на конец месяца, включат около 250 объявлений, за взаимодействие с которыми пользователи будут получать вознаграждение в виде Basic Attention Token (BAT) — токенов на базе платформы Ethereum.
Brave начнет блокировать обычную интернет-рекламу, заменяя её на собственную. Баннеры будут показываться с учетом интересов и истории просмотров пользователя, но за пределы браузера эта информация не выйдет.
На следующем этапе рекламодатели смогут расплачиваться BAT за показ их объявлений владельцам сайтов, а те — делиться частью заработка с пользователями. Ожидается, что BAT можно будет обменять на реальные деньги или использовать токены для оплаты подписок и онлайн-покупок.
Разработку Brave возглавляет Брендан Айк — бывший глава Mozilla (выпускающей Firefox) и создатель языка javascript. Проект был анонсирован в 2006 году.
В состав браузера уже включены инструменты, "режущие" раздражающую интернет-рекламу и обеспечивающие приватность, — устанавливать расширения не нужно.
Читайте также: Новый браузер Opera получил защиту от сайтов-майнеров криптовалют
Как говорят в Brave, их браузер "загружает сайты в 2–8 раз быстрее, чем Chrome и Safari на мобильных устройствах, и почти в 2 раза быстрее, чем Chrome на настольных компьютерах".
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