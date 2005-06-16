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Раздел: Технологии  
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Новый браузер даст заработать на просмотре рекламы

Новый браузер даст заработать на просмотре рекламыЗа счет этого сайты грузятся быстрее.

Создатели браузера Brave начали тестировать технологию, позволяющую пользователям зарабатывать на просмотре онлайн-рекламы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ВЕСТИ.RU.

В тестовую версию программы, запланированную к релизу на конец месяца, включат около 250 объявлений, за взаимодействие с которыми пользователи будут получать вознаграждение в виде Basic Attention Token (BAT) — токенов на базе платформы Ethereum.

Brave начнет блокировать обычную интернет-рекламу, заменяя её на собственную. Баннеры будут показываться с учетом интересов и истории просмотров пользователя, но за пределы браузера эта информация не выйдет.

На следующем этапе рекламодатели смогут расплачиваться BAT за показ их объявлений владельцам сайтов, а те — делиться частью заработка с пользователями. Ожидается, что BAT можно будет обменять на реальные деньги или использовать токены для оплаты подписок и онлайн-покупок.

Разработку Brave возглавляет Брендан Айк — бывший глава Mozilla (выпускающей Firefox) и создатель языка javascript. Проект был анонсирован в 2006 году.

В состав браузера уже включены инструменты, "режущие" раздражающую интернет-рекламу и обеспечивающие приватность, — устанавливать расширения не нужно.

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Как говорят в Brave, их браузер "загружает сайты в 2–8 раз быстрее, чем Chrome и Safari на мобильных устройствах, и почти в 2 раза быстрее, чем Chrome на настольных компьютерах".
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 Теги: браузер, заработать

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Сегодня, 18:52 » Автор: Едгар Букмирза
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