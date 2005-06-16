Раздел: Технологии
Google, Microsoft и Apple готовят совместный проект
Он сделает использование компьютеров значительно удобнее и проще.
В рамках организации USB Implementers Forum компании Google, Microsoft и Apple решили объединить свои усилия для создания новых технологий. Корпорации планируют совместно создать новый стандарт брайлевских дисплеев.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на akket.com.
Такое бывает крайне редко, потому что обычно Google, как и другие компании, которые являются ее конкурентами, предпочитают создавать все самостоятельно и втайне от всего мира, чтобы не украли раньше времени. Google, Microsoft и Apple намерены сделать так, чтобы дисплеи Брайля для "слепого набора" текста можно было подключать к любым компьютерам, которые работают на базе любых операционных систем. С их помощью люди с плохим зрением и совсем незрячие смогут пользоваться компьютерами.
Создать единый стандарт и запустить его в массы планируют в 2019 году. Он сделает использование компьютеров значительно удобнее и проще. Разработчикам не придется создавать драйвера и специальное программное обеспечение для каждой операционной системы, потому как у всех все будет одинаково.
Подсоединить специальные дисплеи Брайля можно будет к компьютерам, смартфонам и планшетам на базе операционных систем macOS, Windows, Android, Chrome OS и, возможно, даже iOS.
Читайте также: Дуров обратился к Microsoft и Apple с необычной просьбой
Подобные устройства будут прямо "из коробки" работать на всей электронике без сторонних драйверов и каких-либо сложностей. Новый замысел трех IT-корпораций поможет 253 миллионам, которые проживают на Земле, пользоваться компьютерами, потому как у каждого человека из этой цифры большие проблемы со зрением, помочь с которым не могут даже новейшие очки и линзы.
В рамках организации USB Implementers Forum компании Google, Microsoft и Apple решили объединить свои усилия для создания новых технологий. Корпорации планируют совместно создать новый стандарт брайлевских дисплеев.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на akket.com.
Такое бывает крайне редко, потому что обычно Google, как и другие компании, которые являются ее конкурентами, предпочитают создавать все самостоятельно и втайне от всего мира, чтобы не украли раньше времени. Google, Microsoft и Apple намерены сделать так, чтобы дисплеи Брайля для "слепого набора" текста можно было подключать к любым компьютерам, которые работают на базе любых операционных систем. С их помощью люди с плохим зрением и совсем незрячие смогут пользоваться компьютерами.
Создать единый стандарт и запустить его в массы планируют в 2019 году. Он сделает использование компьютеров значительно удобнее и проще. Разработчикам не придется создавать драйвера и специальное программное обеспечение для каждой операционной системы, потому как у всех все будет одинаково.
Подсоединить специальные дисплеи Брайля можно будет к компьютерам, смартфонам и планшетам на базе операционных систем macOS, Windows, Android, Chrome OS и, возможно, даже iOS.
Читайте также: Дуров обратился к Microsoft и Apple с необычной просьбой
Подобные устройства будут прямо "из коробки" работать на всей электронике без сторонних драйверов и каких-либо сложностей. Новый замысел трех IT-корпораций поможет 253 миллионам, которые проживают на Земле, пользоваться компьютерами, потому как у каждого человека из этой цифры большие проблемы со зрением, помочь с которым не могут даже новейшие очки и линзы.
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