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Компания Huawei установила мировой рекорд Гиннеса

Компания Huawei установила мировой рекорд Гиннеса Компания Huawei получила соответствующий сертификат от Guinness.

Компания Huawei установила мировой рекорд Гиннеса. Этого удалось достичь благодаря гигантской рекламе флагманского смартфона P20 Pro.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на prostotech.com.

В Испании на площади Пласа-де-Эспана установили гигантскую рекламу Huawei P20 Pro. Площадь рекламного щита составляет 5,673 квадратных метра. Таким образом реклама стала крупнейшим внешним рекламным щитом в мире.

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На рекламном постере размещен снимок известного фотографа Эухенио Рекуенко, сделанный флагманом P20 Pro. Ранее фото было опубликовано в Мадриде и занимало площадь 5265,12 квадратных метров. Как известно, именно продвинутая тройная камера является главной "фишкой" Huawei P20 Pro.

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 Теги: Huawei, Гиннес

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Сегодня, 00:00 » Автор: Едгар Букмирза
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