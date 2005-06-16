Раздел: Технологии
В сети показали главные тенденции красоты 90-ых. Видео
Мода и стиль в тот период были весьма своеобразны.
На канале журнала Allure в YouTube опубликовали ролик, в котором собраны актуальные сейчас модные бьюти-тренды 1990-х годов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.
В подборку вошли тенденции в прическах, макияже, маникюре, педикюре, а также пирсинг и тату. Хронометраж ролика составляет менее четырех минут.
Читайте также: Королевы красоты показали, как выглядят не на подиуме. Фото
Многие вспомнят свои будни в 90-ых.
На канале журнала Allure в YouTube опубликовали ролик, в котором собраны актуальные сейчас модные бьюти-тренды 1990-х годов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.
В подборку вошли тенденции в прическах, макияже, маникюре, педикюре, а также пирсинг и тату. Хронометраж ролика составляет менее четырех минут.
Читайте также: Королевы красоты показали, как выглядят не на подиуме. Фото
Многие вспомнят свои будни в 90-ых.
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