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Раздел: Технологии  
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В сети показали главные тенденции красоты 90-ых. Видео

В сети показали главные тенденции красоты 90-ых. ВидеоМода и стиль в тот период были весьма своеобразны.

На канале журнала Allure в YouTube опубликовали ролик, в котором собраны актуальные сейчас модные бьюти-тренды 1990-х годов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.

В подборку вошли тенденции в прическах, макияже, маникюре, педикюре, а также пирсинг и тату. Хронометраж ролика составляет менее четырех минут.

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Многие вспомнят свои будни в 90-ых.

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 Теги: видео, макияж, стиль, 90-ые

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Сегодня, 20:30 » Автор: Едгар Букмирза
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