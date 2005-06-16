Раздел: Технологии
Facebook тестирует новую функцию платных подписок
Пока что тестирование очень локально.
В Facebook в данный момент тестируют новую функцию, позволяющую администраторам групп в социальной сети вводить платный доступ к контенту.
Об этом сообщается в официальном блоге соцсети. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Пока что тестирование проходит лишь в нескольких группах. В дальнейшем эта практика может быть расширена.
"Мы знаем, что администраторы вкладывают время и энергию в поддержку своих групп, а некоторые из них сообщили нам, что им нужны инструменты, которые помогут им продолжать инвестировать в свои сообщества… Мы слышим от администраторов групп, что они ищут способы заработать деньги, чтобы… продолжать поддерживать свои сообщества", - сказано в сообщении
Отмечается, что в настоящее время для привлечения средств некоторые администраторы сообществ вынуждены параллельно с открытыми группами создавать закрытые и собирать деньги за доступ. В связи с этим администрация Facebook решила интегрировать способы монетизации подписки непосредственно в соцсеть, чтобы администраторы сообществ могли сосредоточиться на контенте, а не на поиске денежных средств.
Читайте также: Facebook тестирует новую полезную функцию
Как сообщает The Business Insider, стоимость подписки находится в пределах $ 30. Платная подписка была введена, в частности, в сообществе Declutter My Home. Его авторы рассказывают о способах поддержания порядка в доме (стоимость доступа к контенту составляет $ 14,99 в месяц).
Еще одна платная группа Recipes & Meal Planning (стоимость доступа $ 9,99 в месяц) публикует для подписчиков рецепты и советы по составлению рациона питания.
Facebook не будет взимать с администраторов сообществ долю, оставляя доходы авторам контента.
В Facebook в данный момент тестируют новую функцию, позволяющую администраторам групп в социальной сети вводить платный доступ к контенту.
Об этом сообщается в официальном блоге соцсети. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Пока что тестирование проходит лишь в нескольких группах. В дальнейшем эта практика может быть расширена.
"Мы знаем, что администраторы вкладывают время и энергию в поддержку своих групп, а некоторые из них сообщили нам, что им нужны инструменты, которые помогут им продолжать инвестировать в свои сообщества… Мы слышим от администраторов групп, что они ищут способы заработать деньги, чтобы… продолжать поддерживать свои сообщества", - сказано в сообщении
Отмечается, что в настоящее время для привлечения средств некоторые администраторы сообществ вынуждены параллельно с открытыми группами создавать закрытые и собирать деньги за доступ. В связи с этим администрация Facebook решила интегрировать способы монетизации подписки непосредственно в соцсеть, чтобы администраторы сообществ могли сосредоточиться на контенте, а не на поиске денежных средств.
Читайте также: Facebook тестирует новую полезную функцию
Как сообщает The Business Insider, стоимость подписки находится в пределах $ 30. Платная подписка была введена, в частности, в сообществе Declutter My Home. Его авторы рассказывают о способах поддержания порядка в доме (стоимость доступа к контенту составляет $ 14,99 в месяц).
Еще одна платная группа Recipes & Meal Planning (стоимость доступа $ 9,99 в месяц) публикует для подписчиков рецепты и советы по составлению рациона питания.
Facebook не будет взимать с администраторов сообществ долю, оставляя доходы авторам контента.
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