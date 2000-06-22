Раздел: Технологии
Instagram побил мировой рекорд по популярности
Количество активных пользователей соцсети Instagram превысило 1 млрд.
Соцсеть стала одной из самых популярных в мире, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua
В 2012 году Instagram был сервисом обмена фотографиями и имел 50 млн пользователей. Основатель и владелец Facebook Марк Цукерберг приобрел его за $ 1 млрд долларов.
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С 2012 года сервис получил новые функции, такие как собственный мессенджер, возможность делится видео, запись историй и новые инструменты для рекламы. Таким образом Instagram смог составить конкуренцию Youtube и Snapchat.
Соцсеть стала одной из самых популярных в мире, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua
В 2012 году Instagram был сервисом обмена фотографиями и имел 50 млн пользователей. Основатель и владелец Facebook Марк Цукерберг приобрел его за $ 1 млрд долларов.
Читайте также: Украинский музыкант побил сложнейший мировой рекорд
С 2012 года сервис получил новые функции, такие как собственный мессенджер, возможность делится видео, запись историй и новые инструменты для рекламы. Таким образом Instagram смог составить конкуренцию Youtube и Snapchat.
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