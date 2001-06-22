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Раздел: Технологии  
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Samsung Galaxy Note 9 показали на новых изображениях

Samsung Galaxy Note 9 показали на новых изображенияхПрезентация флагмана должна состояться в августе текущего года.

В Сети были опубликованы новые изображения будущего флагманского смартфона Galaxy Note9. Презентация гаджета должна состояться в августе текущего года. Фото появились в китайской социальной сети Weibo, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Сообщается, что внешне устройство будет мало чем отличаться от своего предшественника Note8. Диагональ дисплея составит 6,3 дюйма, при этом рамки будут заметно более тонкими.

Сканер отпечатков пальцев будет располагаться на задней стеклянной панели, как и горизонтальный модуль двойной камеры.

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При этом главным отличием новинки станет стилус S Pen. Также ожидается, что аккумулятор станет более емким - 4000 мАч.

Samsung Galaxy Note 9 показали на новых изображениях
Samsung Galaxy Note 9 показали на новых изображениях
Samsung Galaxy Note 9 показали на новых изображениях
Samsung Galaxy Note 9 показали на новых изображениях
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 Теги: Galaxy Note 9, Samsung

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Сегодня, 10:08 » Автор: Богдан Процив
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