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Раздел: Технологии  
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В США созданы наушники для крепкого сна

В США созданы наушники для крепкого снаНаушники способны подавлять посторонние звуки и обеспечивать крепкий сон.

Компания Bose выпустила наушники Sleepbuds, главная задача которых - обеспечение крепкого сна. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Спать в наушниках можно всю ночь, при этом не ощущая никакого дискомпорта. Они способны маскировать внешние звуки, как например, гудение кондиционера и шум с улицы.

Прослушивать обычную музыку в них нельзя, а только композиции из приложения, которые представляют собой звуки дождя, водопада, волн, океана, а также ветра и шумов.

Аккумулятор обеспечивает беспрерывную работу наушников на протяжении 16 часов. Для их подзарядки используется специальный кейс, который идет в комплекте.

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Стоимость наушников - 249 долларов США.
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 Теги: наушники

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Сегодня, 11:51 » Автор: Богдан Процив
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