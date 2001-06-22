YouTube анонсировал платную подписку на каналы

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Интернет-портал YouTube, как и ожидалось запустил анонсы на десятки платных каналов, которые осуществляют работу по схеме месячных подписок. «Сегодня на портале 1 млн. каналов, которые генерируют прибыльно. Одним из наиболее частых пожеланий, которых мы читаем от создателей видеопродукции – это гибкость в распространении и