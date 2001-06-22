Раздел: Технологии
YouTube анонсировал платную подписку на каналы
Компания вводит функцию платной подписки на видео-каналы с более чем 100 тысячами подписчиков.
Компания YouTube объявила о запуске новых инструментов для создателей видеоконтента. Об этом говорится в официальном блоге компании. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент, об этом просили блогеры-звезды, так как для них реклама фактически оставалась единственным источником заработка на платформе.
Авторы получают 70% от стоимости подписки после вычета налога с продаж. В настоящее время комиссии за проведение транзакций, в том числе за операции по кредитной карте, YouTube полностью берет на себя.
Среди новшеств - платная подписка на каналы (функция Channel Memberships), которая позволит зрителям получить доступ к уникальным значкам, эмодзи и публикациям только для членов сообщества за $4,99 в месяц.
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Как известно, услуга с доступом к эксклюзивным значкам и эмодзи под названием Sponsorships ранее была доступна только на YouTube Gaming. Вскоре Channel Memberships смогут воспользоваться каналы с более чем 100 тысячами подписчиков.
Компания YouTube объявила о запуске новых инструментов для создателей видеоконтента. Об этом говорится в официальном блоге компании. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент, об этом просили блогеры-звезды, так как для них реклама фактически оставалась единственным источником заработка на платформе.
Авторы получают 70% от стоимости подписки после вычета налога с продаж. В настоящее время комиссии за проведение транзакций, в том числе за операции по кредитной карте, YouTube полностью берет на себя.
Среди новшеств - платная подписка на каналы (функция Channel Memberships), которая позволит зрителям получить доступ к уникальным значкам, эмодзи и публикациям только для членов сообщества за $4,99 в месяц.
Читайте также: Анонсирован новый смартфон под названием Meizu X8
Как известно, услуга с доступом к эксклюзивным значкам и эмодзи под названием Sponsorships ранее была доступна только на YouTube Gaming. Вскоре Channel Memberships смогут воспользоваться каналы с более чем 100 тысячами подписчиков.
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