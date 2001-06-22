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Раздел: Технологии  
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Google выпустила приложение с виртуальной линейкой

Google выпустила приложение с виртуальной линейкойНовая функция позволяет измерять габариты реальных объектов при помощи технологии дополнительной реальности.

Google выпустила новое приложение Google Measure, которое представляет собой AR-линейку. Предназначено данное приложение только для смартфонов под управлением Android 7.0 и более новых версий ОС. Об этом отмечается на сайте Google Play, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Известно, что ранее Google Measure была доступна исключительно для смартфонов серии Pixel. Однако после недавнего обновления приложение стало доступно и другим устройствам, среди которых - актуальные модели Samsung, Sony, Huawei, Asus, LG. Что касается Xiaomi, то лишь один смартфон поддерживает приложение - Mi Mix 2S.

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Известно, что ранее аналогичное приложение анонсировала компания Apple во время презентации операционной системы iOS 12. Однако выход его ожидается только осенью текущего года.
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 Теги: Google, приложение, линейка

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Сегодня, 16:49 » Автор: Богдан Процив
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