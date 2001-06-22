Раздел: Технологии
Google выпустила приложение с виртуальной линейкой
Новая функция позволяет измерять габариты реальных объектов при помощи технологии дополнительной реальности.
Google выпустила новое приложение Google Measure, которое представляет собой AR-линейку. Предназначено данное приложение только для смартфонов под управлением Android 7.0 и более новых версий ОС. Об этом отмечается на сайте Google Play, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Известно, что ранее Google Measure была доступна исключительно для смартфонов серии Pixel. Однако после недавнего обновления приложение стало доступно и другим устройствам, среди которых - актуальные модели Samsung, Sony, Huawei, Asus, LG. Что касается Xiaomi, то лишь один смартфон поддерживает приложение - Mi Mix 2S.
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Известно, что ранее аналогичное приложение анонсировала компания Apple во время презентации операционной системы iOS 12. Однако выход его ожидается только осенью текущего года.
Google выпустила новое приложение Google Measure, которое представляет собой AR-линейку. Предназначено данное приложение только для смартфонов под управлением Android 7.0 и более новых версий ОС. Об этом отмечается на сайте Google Play, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Известно, что ранее Google Measure была доступна исключительно для смартфонов серии Pixel. Однако после недавнего обновления приложение стало доступно и другим устройствам, среди которых - актуальные модели Samsung, Sony, Huawei, Asus, LG. Что касается Xiaomi, то лишь один смартфон поддерживает приложение - Mi Mix 2S.
Читайте также: Xiaomi Mi Pad 4 получит технологию распознавания лиц
Известно, что ранее аналогичное приложение анонсировала компания Apple во время презентации операционной системы iOS 12. Однако выход его ожидается только осенью текущего года.
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